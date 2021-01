Mikkelin uusista pisaraliittymistä ajetaan suoraan läpi, vaikka niin ei saisi tehdä – "Välinpitämättömyyttä", sanoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eini Karvonen

Itä-Suomen poliisin komisarion Seppo Porokan mukaan kyseessä on ilmiö, joka on Mikkelissäkin jo huomattu. Ketään ei ole kuitenkaan vielä saatu kiinni liikenneympyrän ylittämisestä.

Viitostien remontin myötä Mikkeliin tuli uudenlaisia liittymiä, kun Visulahden eritasoliittymän ramppien päihin rakennettiin pisaraliittymät. Liittymien nimi tulee siitä, että ylhäältä päin katsottuna ne muistuttavat putoavan vesipisaran muotoa.

Käytännössä pisaraliittymät ovat liikenneympyröitä. Pisaraliittymä varmistaa, että liittymästä ei voi ajaa vahingossa väärälle rampille vastaantulevien suuntaan.

Mutta läpi pisaraliittymistä voi ajaa, se on tänä lumisena talvena huomattu. Visulahteen ja Pieksämäelle vievien teiden pisaraliittymissä on havaittavissa jo useita eri kaistoja, kun "pisarasta" on ajettu suoraan.

Läpiajoa kaikenlaisilla ajoneuvoilla

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eini Karvonen kävi ajamassa pisaraliittymissä tällä viikolla. Hän kuvailee niistä läpiajamista välinpitämättömyydeksi.

– Jos on pisaraliittymä, se ajetaan pisarana eikä oteta lakia omiin käsiin, hän sanoo napakasti.

– Vaikka liikenne olisi rauhallista ja tuntuisi oikeutetulta vetää kanttarin yli, niin ei silti voi tehdä.

Mikkelin pisaraliittymissä ei ole aitoja tai korokkeita, sillä ajatus on ollut, että raskas liikenne ja pitkät kuljetukset voisivat ajaa liittymästä hieman suoremmin kuin tiukasti pisaran muodossa. Suoraan ei kuitenkaan pitäisi ajaa kenenkään.

– Jäljistä päätellen näyttää siltä, että joku on ensimmäisen kerran ajanut kovalla vauhdilla liittymästä läpi ja sen jälkeen läpiajoa on jatkettu kaikenlaisilla ajoneuvoilla, Karvonen sanoo.

Talven ongelma

Itä-Suomen poliisin komisarion Seppo Porokan mukaan kyseessä on ilmiö, joka on Mikkelissäkin jo huomattu. Ketään ei ole kuitenkaan vielä saatu kiinni liikenneympyrän ylittämisestä.

– Liikenneympyrästä ei ole soveliasta ajaa läpi. Jos tapaisimme jonkun, joka näin tekisi, pysäyttäisimme hänet kyllä ja kysyisimme, miksi hän teki näin, Porokka sanoo.

Vesa Vuorela Myös Pieksämäentielle eli valtatie 72:lle vievässä pisaraliittymässä on havaittavissa uusi kaista.

Karvosen mielestä pitäisi miettiä sitä, miten liikenteessä yleisesti toimitaan. Sääntöjen noudattamattomuudesta tulee helposti tapa.

– Näissäkin läpiajoissa on tiellä varmaan ollut hiljaista. Silloin saattaa ajatella, että miksi näin ei muka voisi tehdä, ajaa läpi matalasta liikenneympyräkivetyksestä. Siitä tulee kuitenkin helposti toimintatapa, joka iskostuu ihmiseen. Ja opituista tavoista poisoppiminen on vaikeaa, Karvonen sanoo.

Porokka uskoo, että pisaraliittymistä läpiajaminen on lähinnä talven ongelma. Kun lumet sulavat, ihmiset muistavat taas, miten ympyröissä ja pisaroissa täytyy ajaa.

Rantakylän kaksikaistaisesta on vaikea ajaa läpi

Tänä talvena muistakin Mikkelin liikenneympyröistä on selkeästi ajettu läpi.

Esimerkiksi Viitostien vieressä sijaitsevassa, uudessa "Kinnarin liikenneympyrässä" näkyy selkeästi, että ympyrästä on ajettu suoraan. Myös Sammonkadun liikenneympyrästä ajetaan tasaisin välein yli, edes jalkapallon muotoinen keskikoristus ei kaikkia hidasta.

Rantakylään vievästä uudesta kaksikaistaisesta liikenneympyrästä sen sijaan on vaikeampi ajaa läpi. Siitä pitävät huolen korkeammat kanttarit.