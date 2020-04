Saimaa-ilmiön hakukirja on nyt valmis – Sari Kaasinen iloitsee Itä-Suomen kyvystä tehdä uudenlaista yhteistyötä

Savonlinnan kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina Savonlinnan ensimmäisen vaiheen hakemuksen vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin titteliä varten. Hakukirjaan tehtiin tätä ennen kaupunginjohtaja Janne Laineen toivomia muutoksia.

Hakukirjan sisältö on toistaiseksi salainen. Kirjaa käännetään parhaillaan EU-raatia varten.

– Takana on ainutlaatuinen työrupeama. Olen iloinen ja ylpeä siitä, että Itä-Suomessa on saatu aikaan neljän maakunnan ja viiden kaupungin yhteistyö, joka on jo nyt tuottanut paljon uutta, kiittää valmisteluryhmän puheenjohtaja Sari Kaasinen.

– Valmistelukirjaa kirjoitettaessa oli tärkeää katsoa Itä-Suomea Euroopan näkökulmasta. Sitä ei ole kirjoitettu meille itsellemme vaan EU-päättäjille ja EU-kansalaisille.

Kaasinen osallistui hakukirjan lopulliseen muokkaukseen. Varsinaisesta kirjoittamisesta vastasi Jyrki Paaskoski Punkaharjulta.

Ohjelmaehdotuksia on koottu kymmenissä kansalaistapaamisissa ja asiantuntija-workshopeissa kaikissa viidessä kaupungissa.

Itä-Suomessa tarve on kova

Kaasisen mukaan on itäsuomalaisilla nyt aihetta riemuun.

– Jo prosessi, joka on tuonut Itä-Suomen kulttuuritekijöitä, urheilun, matkailun ja muiden alojen toimijoita saman pöydän ääreen, on antanut valtavasti. Tämä saattaa poikia uusia asioita riippumatta siitä, kuinka tässä haussa käy.

Kaasinen muistuttaa, että valintaan vaikuttaa se, mikä alue tarvitsee kulttuuripääkaupunkistatusta eniten.

– Kilpakumppanimme Tampere ja Oulu ovat suuria kaupunkeja. Niillä on jo valtavasti kaikkea. Tarvitsevatko ne kulttuuripääkaupunkistatusta?

– Itä-Suomi tarvitsee sitä todella paljon. Täällä tarvitaan uusia avauksia ja rakenteita, uutta näkökulmaa.

Päätös jatkoon pääsystä juhannuksena

Hakemus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön ja sitä kautta kansainväliselle asiantuntijaraadille 5. toukokuuta mennessä. Raatiin kuuluu kymmenen vakiojäsentä eri puolilta Eurooppaa ja kaksi ministeriön nimittämää suomalaista jäsentä.

Raati haastattelee Suomen hakijakaupunkeja 23.6.–24.6. Raati tekee hakemuksen ja haastattelun perusteella 24.6. päätöksen siitä, mitkä kaupungit pääsevät toiselle kierrokselle.

Jatkoon päässeet kaupungit syventävät ja täsmentävät hakemustaan syksyn aikana. Raati tekee toisen vaiheen laajemman hakukirjan perusteella lopullisen valinnan alkuvuodesta 2021.

Mikkeli ja Joensuu päättivät rahoituksesta

Maanantaina Mikkelin kaupunginhallitus päätti Mikkelin lähtevän mukaan hankkeeseen 500 000 euron rahoituksella. Samanlaisen päätöksen ovat tehneet myös Joensuunn ja Lappeenrannan kaupunginhallitujset. Kuopiossa asia on esillä ensi maanantaina.

Etelä-Savon maakuntahallitus on päättänyt tukea toista hakuvaihetta 30 000 eurolla vuosina 2020–2021. Jos Savonlinna valitaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026, Etelä-Savon maakuntaliitto varautuu osallistumaan vuosina 2022–2026 yhteensä enintään 210 000 euron rahoitusosuudella perustettavan kulttuuripääkaupunkiorganisaation kuluihin.

Samansuuntaisen päätöksen on tehnyt jo Etelä-Karjalan maakuntaliitto.

Savonlinna on päättänyt tukea hanketta 2 miljoonalla eurolla.

Juttua muokattu kello 18.32: Lisätty tieto Lappeenrannan päätöksestä.