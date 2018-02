Suur-Savon osuuspankin uudeksi toimitusjohtajaksi Jari Himanen Mikkelistä kotoisin oleva Jari Himanen aloittaa OP Suur-Savossa näillä näkymin toukokuussa 2018. Vesa-Pekka Vuorela Kuvassa vasemmalla OP Suur-Savon uusi toimitusjohtaja Jari Himanen ja oikealla Seppo Kietäväinen.

Suur-Savon osuuspankin hallintoneuvosto on valinnut pankin uudeksi toimitusjohtajaksi Jari Himasen. Himanen siirtyy pankkiin OP:n Keskusyhteisöstä, jossa hän toimii johtokunnan jäsenenä ja vastaa ryhmäohjauksesta sekä asiakkuuksista.

Himanen aloittaa OP Suur-Savossa näillä näkymin toukokuussa 2018.

Pankin aiempi toimitusjohtaja Kari Manninen jää eläkkeelle huhtikuun alussa.

Jari Himanen on työskennellyt OP Ryhmässä eri tehtävissä vuodesta 1985 sekä osuuspankeissa että keskusyhteisöissä. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi viisi vuotta Etelä-Karjalan osuuspankin toimitusjohtajana. Himanen on syntyisin Mikkelin maalaiskunnasta.

Pankit muutosvaiheessa

— Pankkimme on mielenkiintoisessa muutostilanteessa. Pitkäaikainen toimitusjohtaja jää eläkkeelle ja uusi toimitusjohtaja aloittaa. Lisäksi 1. huhtikuuta toteutuva fuusio liittää Haukivuoren, Heinäveden, Hirvensalmen ja Sulkavan osuuspankit osaksi Suur-Savon osuuspankkia, sanoo OP Suur-Savon hallintoneuvoston puheenjohtaja Toivo Loikkanen tiedotteessa.

— Hallintoneuvostomme mukaan Jari Himasen kokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet antavat hienon pohjan luotsata pankkimme uuteen vaiheeseen, hän jatka.

Jari Himaselle valinta tarkoittaa paluuta kotiseudulle.

— On todella hienoa päästä tekemään osuuspankkityötä syntymäkuntaan. Osuuspankin tärkein tehtävä on luoda hyvinvointia omistaja-asiakkailleen ja toimintaympäristölle. Uutena isompana kokonaisuutena Suur-Savon osuuspankilla on tähän erinomaiset edellytykset, Himanen kertoo tiedotteessa.