Vanhat purkuun, uutta tilalle — Mikalon rivitalot Lehmuskylän Saarnikadulla menevät maan tasalle ja saavat tilalleen kompaktimman ratkaisun

Purkutyöt alkoivat Mikkelin Lehmuskylässä Saarnikadulla keskiviikkona. Mikkelin kaupungin vuokrataloyhtiö Mikalo Oy purattaa vuonna 1966–67 rakennetut ja 1992 perusparannetut rivitalot neljällä vierekkäisellä tontilla.

Talot ovat yhtiön asuntokantaan ensimmäisiä liitettyjä asuinrakennuksia.

Tilalle rakennetaan uusia rivitaloja, jotka vastaavat paremmin nykyajan kysyntää. Hankkeen kokonaishinta on noin neljä miljoonaa euroa, kertoo Mikalon toimitusjohtaja Hannu Sormunen.

Purkutyöt mukaan luettuna hankkeen kesto on noin 15 kuukautta, eli uusia rivitaloja päästään asuttamaan kesällä 2020.

— Purkuaika on noin kuusi viikkoa, kertoo Mikalon talotekninen työnjohtaja Jarno Jaatinen.

Rakennuskanta vanhenee

Vuonna 2013 Mikalo purki Sammonkatu 24:stä kerrostalon ja rakennutti tilalle uuden. Uuttakin on rakennettava, ettei pelkästään vanha kanta jää olemassa oleviksi taloiksi.



Tulevina vuosina Mikalolla on edessään lisää purku-urakoita, sillä 60-luvun lopulla rakennetut rivi- ja kerrostalot alkavat tulla tiensä päähän. Ne ovat oman aikansa tuotteita.

Kaupungistuminen synnytti 1960–70-luvuilla betonielementtilähiöitä. Tilanne on vastaavanlainen ympäri Suomen.

Vesa Vuorela Punatiiliset kerrostalot Saarnikatu 4-10:ssä saavat lähteä.

Iso osa tuon ajan rakennuskannasta ei vastaa sijainniltaan, laadultaan tai varustelutasoltaan tämän päivän vaatimuksia, siksi joidenkin kohteiden purkaminen ja uuden rakentaminen tulee yksinkertaisesti peruskorjausta halvemmaksi.



Energiatehokkuuskaan ei ollut 50 vuotta sitten samaa tasoa kuin nykyään.

Mikalon kiinteistöpäällikkö Tommi Kuvaja kertoo, että purkuprojekteja on suunnitelmissa, mutta päätöksiä ei vielä ole tehty. Mikalolla on Mikkelissä yli 3 000 asuntoa, joista suurin osa on rakennettu 1970–80-luvuilla.

Uudisrakentamista Mikalo perustelee myös sillä, että asumisen tarve ja kysyntä on muuttunut.

— Nykyisin kysyntää on enemmän pienille asunnoille, toimitusjohtaja Sormunen sanoo.

Vesa Vuorela Purkutyöt aloitettiin keskiviikkona sisältä. Kaivinkone aloittaa työt torstaina.

Vesa Vuorela Purkaminen tapahtuu noin kuudessa viikossa.

Hän kuitenkin lupaa, että Saarnikadun rivitaloasuntoihin tulee myös muutama isompi asunto. Yhteensä asuntoja Mikalon uusiin rivitaloihin Saarnikadulle 4–10 tulee 27 kappaletta, kun niitä aiemmin oli 16.



Asuntotyypit vaihtelevat kaksioista neliöihin ja koot 47–80 neliömetrin välillä.