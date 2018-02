Mikkelin messutaloja on yhä myymättä, alueen hiljaisuus ihmetyttää ja katuratkaisua kritisoidaan — Kaupunki kommentoi mikkeliläisten ihmettelyn aiheita Yksi Kirkonvarkauden arvokkaimmista kohteista, omarantainen, 190-neliöinen Villa Saimaanhelmi on yhä myynnissä. Sen hintaa on laskettu roimasti. Risto Hämäläinen Kirkonvarkauteen rakennetaan tällä hetkellä esimerkiksi paritaloja.

Mikkelin asuntomessualueelle rakennettuja taloja tai asuntoja on edelleen myymättä.

Yksi Kirkonvarkauden arvokkaimmista kohteista, omarantainen, 190-neliöinen Villa Saimaanhelmi on myynnissä esimerkiksi Etuovi.com-palvelussa.

Hintapyyntö on 1 195 000 euroa. Kolme kuukautta sitten se oli 300 000 euroa enemmän 1 495 000 euroa.

Talo rakennettiin Tiina ja Toni Maczulskij’n perheelle ja sen vaiheista kerrottiin tiuhaan julkisuudessa.

Myynnissä on myös talotehtaan rakennuttama 204 neliön omakotitalo Antellinkadulla. Talo on rannalla, mutta sillä ei ole omaa rantaa. Hintapyyntö on edelleen 695 000 euroa.

Myymättä on lisäksi kaksi pienempää kohdetta, joista toinen on Etelä-Savon ammattiopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijayhteistyönä toteuttama vain 55 asuinneliön talo.

Kahdesta myytävästä paritaloasunnosta toinen on vasta rakenteilla.

Kun keväthanget sulavat ja uudet rakennushankkeet lähtevät käyntiin, alueella on heti eri tunnelma.

Mikkelin kaupungin teknisen johtajan Jouni Riihelän mukaan on yleistä, että talotehtaat rakentavat asuntomessuille taloja esitelläkseen omaa toimintaansa, vaikka niitä voi olla hankala saada kaupaksi.

— Tämä on ollut tyypillistä messualueilla.

Toisaalta, ostovoima on erilainen eri puolilla Suomea.

— Myymättä olevat talot kertovat omalla tavallaan Mikkelin ja koko seudun elinvoimaisuudesta. Siitä meidän kaikkien on syytä olla huolissaan.

(Juttu jatkuu grafiikan jälkeen)

Ylläolevasta grafiikasta näet mihin sijoittuvat tänä vuonna luovutettavat tontit.

Hiljaisuudelle on selitys

Jouni Riihelä ymmärtää, miksi muualla asuvat mikkeliläiset ovat voineet ihmetellä Kirkonvarkauden asuinalueen hiljaisuutta.

— Itse asuntomessualue jäi kaavan kannalta vähän tehottomaksi. Se on keskivertoaluetta metsäisempi, mistä jäi erilainen ilme.

Kirkonvarkauden asuinalue vilkastuu vääjäämättä. Tällä hetkellä alueelle on rakennettu tai rakenteilla noin 50 pientaloa. Tänä ja ensi vuonna aloitetaan 20–25 talon rakennustyöt. Tontteja luovutetaan seuraavaksi keväällä.

— Kun keväthanget sulavat ja uudet rakennushankkeet lähtevät käyntiin, alueella on heti eri tunnelma, Riihelä sanoo.

Mikkelin kaupungin kannalta Kirkonvarkauden kehittyminen on jatkunut asuntomessujen jälkeen niin kuin pitikin. Riihelän mukaan tontit, jotka on annettu hakuun, ovat myös menneet.

– Toki ajattelimme jo etukäteen, että kyseessä on sellainen alue, että jos täältä eivät tontit mene kaupaksi, niin mistä sitten.

Alueelta saatiin kaupaksi myös erillispientalojen tontti ja rivitalotontti.

Jälkimmäiselle rakennusliike Ola alkaa rakentaa kahta 10 perheen rivitaloyhtiötä ensi syksynä.

"Liikennemäärä jäänee vaatimattomaksi"

Porrassalmen museotien liikenne siirretään Kirkonvarkaudenkadulle touko-kesäkuussa. Se tarkoittaa, että myös raskas ja joukkoliikenne ajaa uuden asuinalueen läpi.

Riihelän mukaan katulinjauksen suunnittelu tehtiin tavanomaiseen tapaan. Liikennemääriä ja melua arvioitiin tarkasti etukäteen.

— Liikennemäärä jäänee lopulta aika vaatimattomaksi, Riihelä vakuuttaa.

