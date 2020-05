Uusia koronavirustartuntoja varmistui Suomessa yhteensä 50

Yhteensä tapauksia on lähes 6 500, joista yli puolet pääkaupunkiseudulla.

Suomessa on nyt 6 493 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on noussut eilisestä 50 tartunnalla. Eilen kerrottiin 44 uudesta, varmistetusta tartunnasta.

Valtaosa kaikista varmistetuista tartunnoista on pääkaupunkiseudulla. Helsingissä niitä on nyt 2 419, Vantaalla 790 ja Espoossa 725. Turussa varmistettuja tartuntoja on 170, Tampereella 139, Järvenpäässä 111 ja Jyväskylässä 102.

Mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemista kerrotaan myöhemmin päivällä. Eiliseen mennessä tautiin liittyviä kuolemia oli Suomessa raportoitu 304. Kuolleiden määrä oli noussut 3:lla toissa päivästä.

THL sekä sosiaali- ja terveysministeriö kertoivat eilen, että koronavirusepidemia on jatkanut hidastumistaan verrattuna edellisten kahden viikon tilanteeseen. Viikoittain tartuntarekisteriin ilmoitettavat tapausmäärät ovat olleet laskussa selvästi jo yli kuukauden ajan.