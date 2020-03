Varautumissuunnitelmat takaavat, että kaikki on kunnossa. Vuodenaika ja sääolot helpottavat energiantuotantoon.

Energia- ja vesihuolto ovat varautuneet poikkeusoloihin.

Energiayhtiöt Etelä-Savon Energia Oy ja Järvi-Suomen Energia Oy sanovat, että tuotanto toimii ilman ongelmia Mikkelin seudulla ja koko maakunnassa.

Mikkelin kaupungin vesilaitos ja kuntien vesihuolto raportoivat myös, että kaikki on kunnossa.

Yhdyskuntainfran poikkeustilaan on kuitenkin kaikin puolin varauduttu. Tarkoitus on estää ammattihenkilöstön koronatartunnat.

– Tässä on onnistuttu. Ainakaan tällä hetkellä henkilöstössä ei ole yhtään ilmoitusta koronainfektiosta, sanoo Esen toimitusjohtaja Erkki Karppanen.

Ese Oy on antanut henkilöstölle tiukennetut varo-ohjeet.

Määräykset koskevat erityisesti Pursialan voimalaa. Valvomoon on oma kulkureittinsä, eikä voimalaan muutenkaan saa mennä ulkopuolisia.

Karppasen mukaan tartuntariskiä minimoidaan. Töissä Esellä on normaali vahvuus, ja henkilöstöä on varalla.

Jakeluverkossa yhtiöt tekevät yhteistyötä tarpeen mukaan.

– Tilanne on hallinnassa. Jos jotain hyvää tässä on niin se, että kevättä kohden mennään. Kaukolämmöntuotannon tarve putoaa.

Leuto talvi teki myös sen, että Esen puupolttoaineen terminaali on täynnä.

Karppasen mukaan materiaalitoimitusten kuljetusketjuissa ei ole ollut muutoksia.

Verkostotyöt jatkuvat

Järvi-Suomen Energia Oy:n toiminta jatkuu normaalisti.

Toimitusjohtaja Arto Pajunen sanoo, että yhtiön tietoon ei ole tullut koronatapauksia, ei omassa henkilöstössä eikä urakoitsijoiden väessä.

– Verkostotyöt jatkuvat ulkona normaaliin tapaan. Ainoa rajoite on se, että sähkömittarin vaihtoja emme tee sisätiloissa asunnoissa, sanoo Pajunen.

Mittareita vaihdetaan ulkosalla sekä kerrostaloyhtiöiden laitesuojissa.

Taru Hokkanen Kuntien vesihuolto vakuuttaa, että vettä riittää kuluttajalle. Tämä kuva on Mikkelin Hanhikankaan pumppaamolta.

Yhtiö toimii riskiarvioiden pohjalta, mutta Pajunen tuumii, että tällainen epidemia on poikkeava riskitekijä. Yhtiö on varautunut koronatapauksiin.

– Kriittinen paikka on tietysti valvomo. Miehitykseen on varauduttu. Vaikka kaksi tai kolmekin henkilöä sairastuisi, valvomo toimisi silti, sanoo Pajunen.

Jos tulee linjavaurio, korjaajia riittää. Resurssit ovat normaalit. — Arto Pajunen

Tuttuja riskejä, esimerkiksi myrskyn aiheuttamia verkostovauriota, on myös ennakoitu.

– Jos tulee linjavaurio, korjaajia riittää. Resurssit ovat normaalit. Olen luottavainen tällä hetkellä.

"Toimitaan koko ajan riskit tunnistaen"

Mikkelin vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki sanoo, että vesihuollossa on varauduttu poikkeusoloihin olemassa olevien häiriö- ja varautumissuunnitelmien mukaan.

Tällä hetkellä toiminnassa ei ole mitään ongelmia.

– Laitokset ja verkosto toimivat, samoin työmaat normaalisti, sanoo Turkki.

– Tietenkin toimitaan koko ajan riskit tunnistaen, mutta puhdasta vettä riittää.

Turkki kumoaa myös urbaanihuhun siitä, että koronavirus kulkeutuisi vesijohtoverkoston mukana.

– Ei leviä talousveden mukana, eikä myöskään vaaranna puhdistamohenkilöstön terveyttä.

Maaseutukunnissa on myös tehty varautumissuunnitelmat.

Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen sanoo, että vesihuollon varautumissuunnitelmat käytiin läpi heti, kun koronatilanne alkoi näyttää merkkejä kärjistymisestä.

Myös alan urakoitsijoiden kanssa on sovittu valmiudesta ja tukipyynnöistä, esimerkiksi verkostovaurion varalta.

Ruokahuoltoa suojataan

Pienissä kunnissa, esimerkiksi Hirvensalmella, kunnan oman henkilöstön määrä on pieni.

– Vesihuollossa meillä on 1–2 henkeä. Varajärjestelmät on mietitty. Riskialtein yksikkö on kuitenkin ruokahuolto, sanoo kunnanjohtaja Seppo Ruhanen.

– Ruokahuolto vastaa vanhustenhoidon, kotihoidon ja koulujen ruokapalvelusta. Avainhenkilöitä ei voi altistaa. Ulkopuolisten pääsyä toimitiloihin on rajoitettu.

Terveydenhuollon vastuu on kuntayhtymällä. Peruskunnan kannalta Ollikainen tuumii, että oikeastaan infra ei ole varautumisessa ongelma.

– Enemmän pohtimista aiheuttaa nyt yli 70-vuotiaiden asema ja se, miten uudessa tilanteessa saadaan koulujen etäopetus rullaamaan.

Ollikainen kehuu henkilöstön osaamista ja ongelmaratkaisukykyä. Eri asiakysymyksissä ollaan tarpeen mukaan yhteyksissä yli kuntarajojen.

– Ongelmat ja ratkaisut ovat usein samoja. Etäopetuksessa nämä ensimmäiset päivät näyttävät, miten onnistutaan.