Talvirieha laajenee Ristiinasta naapurikuntaan — Pertunmaan tori herää hetkeksi sunnuntaina talviunilta Pertunmaan ensimmäinen talvirieha on koko perheen ilmaistapahtuma. Järjestäjinä ovat paikalliset yrittäjät ja yhdistykset. Jaakko Avikainen Pertunmaan torilla on sunnuntaina talvista tekemistä, kuten moottorikelkkakyytiä. Kuva on Ristiinan talviriehasta parin vuoden takaa.

Ristiinassa viisi kertaa järjestetty talvirieha tulee tulevana sunnuntaina myös Pertunmaalle ja herättää torin hetkeksi talviunilta.



Tapahtuma järjestetään paikkakunnalla nyt ensimmäistä kertaa, ja on ristiinalaisen esikuvansa tavoin koko perheen ilmaistapahtuma.

Järjestäjänä on Pertunmaallakin paikallisia yrittäjiä, yhdistyksiä ja järjestöjä.



Pertunmaan torilla on monenlaista talvista tekemistä, kuten moottorikelkkakyytiä, luontopolku ja mäenlaskua.

Tarjolla on myös maksutonta hernerokkaa, kahvia ja pullaa.

Pertunmaan Talvirieha torilla 4. maaliskuuta kello 11-14.