Juva jatkaa koronarajoituksia vuoden 2021 puolelle asti – Sampola pysyy suljettuna joulun yli

Juvan kunnan toimintojen koronarajoitukset jatkuvat 11. tammikuuta saakka. Vaikka Etelä-Savon koronatilanne on mennyt viime aikoina parempaan suuntaan, on ympäröivien alueiden tilanne edelleen heikko, Juvan kunnan tiedotteessa todetaan. Kunta perustelee päätöstään sillä, että alueelle on tulossa paljon ihmisiä eri puolilta Suomea, mikä lisää riskiä tartuntojen leviämiseen joulunpyhien aikana.

Sampolan uimahalli, nuorisotilat ja kuntosali pysyvät kiinni 11.1. saakka. Sisäliikuntatiloissa vain alle 12-vuotiaiden vuorot sallitaan. Kaikkien sitä vanhempien vuorot on peruttu.

Kunta suosittelee, että ulkoilua harrastetaan voimassa olevat suositukset huomioiden. Muun muassa luistelukaukaloissa on pidettävä turvavälit, ja jäällä voi olla enintään 20 henkeä kerrallaan. Ohjeiden noudattaminen on käyttäjien vastuulla.

Myös muut aiemmin asetetut rajoitukset jatkuvat 11.1. saakka.