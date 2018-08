Viitostien työmaalla työskentelevä Teemu Ropponen poraa päivässä jopa 400 metriä — Ammatti tuli perintönä isältä ja isoisältä

Porari Teemu Ropponen Destialta, millainen poratyömaa on Viitostien remontti?

– Tämä on todella iso työmaa. Kallioita on louhittavana 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Aloitin poraukset huhtikuussa tänä vuonna. Porattavaa riittää ainakin seuraavaksi 1,5 vuodeksi. Meitä porareita on töissä puolenkymmentä. Koko työmaa-alue on hyvin kallioista ja epätasaista. Epätasaisella maalla poravaunulla on vaikea ajaa.