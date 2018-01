Sateet uhkaavat nostaa Saimaan vedenpintaa edelleen — Juoksutusta lisätään tulvavahinkojen estämiseksi Alueella on marras—joulukuussa satanut huomattavasti tavanomaista enemmän. Kai Skyttä

Saimaan vedenpinnan nousua pienennetään lisäjuoksutuksella mahdollisten tulvahaittojen ehkäisemiseksi.

Juoksutusta lisätään maanantaista 15.1. alkaen 850 kuutiometriin sekunnissa. Jos sateet jatkuvat, sitä voidaan tarvittaessa kasvattaa 900 kuutiometriin sekunnissa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus hyväksyi lisäjuoksutuksen torstaina.

Saimaan vedenkorkeus nousi voimakkaasti marras- ja joulukuussa. Juoksutus nostettiin 27.11. ELY-keskuksen päätöksellä 800 kuutiometriin sekunnissa. Sateiden vuoksi lisäys ei kuitenkaan pysäyttänyt vedenpinnan nousua, ja sen ennustetaan edelleen jatkuvan.

Luonnonmukainen juoksutus olisi ollut 760 kuutiometriä sekunnissa.

Alueella satoi marras—joulukuussa 158 millimetriä. Pitkän ajan keskiarvo on 109 millimetriä. Valuma-alueen pohjoisissa osissa on myös kertynyt paljon lunta. Koko valuma-alueen lumen vesiarvo on nyt 102 millimetriä. Keskimäärin ajankohdan lumen vesiarvo on 78 millimetriä.

Suomen ja Venäjän välisessä Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännössä määritelty normaalien vedenkorkeuksien yläraja ylittyi jouluaattona.