Joulun menoliikenne sujuu Etelä-Savossa rauhallisesti — Viitostie on sula ja suolavesi lentää Ylikonstaapeli Heikki Laukkanen kertoo, että liikennemäärät alkoivat kasvaa jo iltapäivällä, mutta autoja virtasi pohjoiseen päin samaa tajhtia vielä kello 19 aikaan. Mika Strandèn Joulun menoliikenne on sujunut perjantaina iltapäivällä rauhallisesti, kertoo poliisi.

Joulun menoliikenne on sujunut Etelä-Savossa toistaiseksi rauhallisesti.

Ylikonstaapeli Heikki Laukkanen Itä-Suomen poliisista kertoi hieman ennen kello 19 seuraanvansa liikenteen kulkua Viitostien varrella Mäntyharjun korkeudella.

— Valtatie on sula ja suolavesi lentää, Laukkanen kuvaili. Lumisasdetta on tullut paikoin kuuroina, mutta ei niin paljon, että aurauskalustoa olisi tarvittu liikenteeseen.

Joulun menoliikenteen vilkkaimmaksi päiväksi ennakoitu perjantai on sujunut liikenteen osalta erinomaisesti. -Tuomas Komulainen

Laukkasen mukaan liikennemäärät alkoivat kasvaa jo iltapäivällä. Pohjoiseen päin menijät lähtivät liikkeelle ajoissa. Vielä kello 19 aikaa mitään hiljenemistä Viitostien liikenteessä ei vielä ollut havaittavissa.

Mikkelin kohdalla pohjoiseen päin meni kello 19 aikaan noin tuhat autoa tunnissa Liikenneviraston mukaan.

Liikenneviraston tietojen mukaan menoliikenne on sujunut toistaiseksi rauhallisesti koko maassa. Jouluaatonaaton liikennemäärät ovat olleet suurempia kuin tavallisena talviperjantaina, mutta pahoja ruuhkia ei ole ollut.

– Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että joulun menoliikenteen vilkkaimmaksi päiväksi ennakoitu perjantai on sujunut liikenteen osalta erinomaisesti. Ajokeli on ollut hyvä ja ihmisillä on selvästi joulumieltä ja malttia matkassa mukana, kertoo Liikenneviraston liikennekeskuspäällikkö Tuomas Komulainen.

Joulun menoliikenne jakautuu tänä vuonna useimmista jouluista poiketen kahdelle päivälle eli perjantaille ja lauantaille. Vilkasta liikennettä on odotettavissa myös lauantaille. Myös lumisateet voivat haitata paikoin liikennettä.