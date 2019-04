Keskustan Etelä-Savon piirin puheenjohtaja, puoluehallituksen jäsen Kirsi Olkkonen ei loppujen lopuksi yllättynyt puheenjohtaja Juha Sipilän tiistaisesta eroilmoituksesta.

— Ennakoin jo jotain tuon suuntaista, mutta olen harmissani, sillä pidin Sipilän puheenjohtajakaudesta ja hänen työskentelystään puheenjohtajana.

Olkkonen sanoo, että Sipilän kautta ”vielä arvostetaan tulevina vuosina”.

— Hänen aikanaan tehtiin vaikeita ratkaisuja ja hoidettiin taloutta kuntoon.



Sipilä ilmoitti tiistaina puoluehallituksen kokouksen alkajaisiksi, että hän jättää puheenjohtajan tehtävän kesken kautensa.

Puoluehallitus päätti tiistaina, että keskusta kokoontuu 7. syyskuuta ylimääräiseen puoluekokoukseen valitsemaan puolueelle uuden puheenjohtajan. Sipilä hoitaa tehtävää siihen saakka.

"Puheenjohtajaa ei tarvitse hakea"

Keskustan puoluehallitus kuunteli tiistaina Sipilän tilannekatsausta ja kävi asetelmia läpi.

Olkkosen mukaan tunnelma oli oikeastaan luottavaisella mielellä.

— Nyt on siirryttävä uuteen aikaan ja arvioitava toimintaa. Pääsiäisen jälkeen on uusi puoluehallitus koolla.



Olkkonen ei lähde spekuloimaan uuden puheenjohtajan nimillä.

— Asiaa on kyllä kysytnyt tiistain kuluessa moni. Toivon, että mahdollisimman moni lähtee aidosti kisaan.

Hän arvelee, että uusi puoluejohtaja ilmaantuu nykyisestä ministeriryhmästä, eduskuntaryhmästä tai puolueen puheenjohtajistosta.

— Kiinnostusta tehtävään varmasti on. Puheenjohtajaa ei tarvitse lähteä hakemaan. Kyllä se noista ryhmistä löytyy.

"Neuvotteluihin, jos kysytään"

Puoluehallitus arvioi tiistaina myös keskustan suhdetta edessä oleviin hallitustunnusteluihin.

Olkkosen mukaan jatko on pitkälti kiinni SDP:n puheenjohtajasta Antti Rinteestä.

— Mielestäni keskustan tulee olla mukana neuvotteluvaiheessa, jos kysytään. Politiikassa ei kannata sulkea ovia.

Puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen mukaan Sipilä osallistuu myös hallitusneuvotteluihin, jos keskusta sellaisiin päätyy.



Pirkkalainen ei tiistaina sulkenut ovea hallitusyhteistyöltä. Keskusta lähtee hallitukseen vain sellaisen hallitusohjelman pohjalta, jossa ”koko Suomesta pidetään huolta ja määrätietoista työtä työllisyysasteen nostamiseksi 75 prosenttiin jatketaan”.

Keskusta linjasi myös muita reunaehtoja hallitukseen menolle, muun muassa sen, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä maakuntauudistus pitää viedä maaliin nykyisen valmistelun pohjalta ilman laajaa valinnanvapautta.

Seuraajaspekulointi alkoi

Julkisuudessa Sipilälle on listattu useita seuraajaehdokkaita.

Vahvin heistä on nykyisen toimitusministeristön perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. Saarikko odottaa toista lastaan, jonka laskettu aika on syyskuun puolivälin tienoilla.

Myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen on mahdollinen seuraajaehdokas. Julkisuudessa on spekuloitu myös paikkansa eduskunnassa uusineen varapuheenjohtaja Katri Kulmunin nimellä.

Mahdollisesti paikasta on kiinnostunut myös pohjoissavolainen varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen, joka muistetaan sote-vääntöjen vaiheen julkisuudesta.