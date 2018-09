Länsi-Savo kiipesi Mikkelin viljasiiloon – Katso kuvat pian purettavien siilojen ja valssimyllyn sisältä

Mannerheimintien mylly ja siilot odottavat jo purkajia. Vierailu siilotornissa ja myllyssä panee ihmettelemään, mitä käyttöä näillä rakennuksilla olisi ollut. Parasta siilossa on kattomaisema.



Ensiksi laitetaan hengityssuojaimet naamalle ja kumihanskat käteen.

— Sisällä saattaa olla aika likaista. Pannaan suojaimet kaiken varalta, sanoo Mikkelin kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen.

Hyttinen on luvannut esitellä Mannerheimintien vanhojen siiloja ja valssimyllyn sisätiloja ennen kuin rakennusten purkaminen alkaa.

Myllyn sisäpihan ulko-ovi on ruuvattu kiinni, sillä rakennuksiin on pyrkinyt kaikenlaista ulkopuolista väkeä. Mennään sisään.