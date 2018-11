Kangasniemellä 31. elokuuta varhain perjantaiaamuna sattuneesta omakotitalon palamisesta on nostettu syyte.



Paikkakuntalainen, vuonna 1984 syntynyt mies on ollut vangittuna todennäköisin syin tapon yrityksestä ja tuhotyöstä epäiltynä.



Palavasta talosta pelastautui elokuun 31. päivä neljä ihmistä. Poliisi otti tuolloin kiinni kolme ihmistä, joiden osallisuutta tulipaloon selviteltiin. Heistä yksi vangittiin ja kaksi muuta vapautettiin.



Vangittu mies on kiistänyt osuutensa talon paloon.



Poliisin mukaan sytyttämisestä epäilty ja kaksi muuta kiinniotettua olivat tuttuja keskenään. He olivat viettäneet iltaa kyseisessä talossa.



Poliisi on selvitellyt teknisessä tutkinnassaan muun muassa sitä, onko sytytyksessä käytetty palavia nesteitä.



Syyttäjänvirastosta kerrotaan, että tapauksen käsittely Etelä-Savon käräjäoikeudessa alkaa maanantaina 19. marraskuuta.