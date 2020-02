Nyt tarkentui Mikkelin synttäreitä edeltävä ohjelma: Avoimia ovia, kirjamyyntiä ja alennuksia

Mikkelin kaupungin syntymäpäivien viettotapa on tarkentunut juhlapäivän tilaisuutta edeltävällä alkujuhlinnalla eli etkojen ohjelmalla.

Mikkelin kaupunki täyttää 182 vuotta, ja sitä juhlistetaan lauantaina 7. maaliskuuta saunomalla torilla.

Nyt kaupunki on julkistanut etkojen kuviot maaliskuun 6. päiväksi. Ne käsittävät muun muassa taidekierroksia, kirjamyyjäisiä, avoimia ovia ja alennuksia sisäänpääsyistä.

Kaupungintalolla järjestetään perjantaina kaksi maksutonta tutustumiskierrosta taideteemalla. Kaupungintalon tiloihin on sijoitettu kaupungin taidemuseon taidetta, ja niitä esittelee kulttuuri- ja museojohtaja Matti Karttunen.

Samana päivänä kaupunkilaisilla on mahdollisuus ostaa historia-aiheisia kirjoja edullisesti. Kirjoja on hankittu kaupungille vuosien aikana, ja myynnissä on Mikkelin kaupungin ja liitoskuntien historiaa käsitteleviä teoksia. Kirjamyyjäiset järjestetään kaupungintalon aulassa kello 9–15.

Myös kaupungin konserniyhtiöt kuten Mikalo ja Miksei ovat esillä kaupungintalolla.

Kalevankankaalla ja Naisvuorella tapahtuu

Muuallakin tapahtuu. Harjoitusjäähallissa järjestetään maksuton yleisöluistelu perjantaiaamuna. Saimaa-stadiumin Active Life Labissä lanseerataan yksityishenkilön kuntotestipaketti ja esitellään älykuntosalia.

Jukurit on mukana juhlinnassa erikoishintaisilla ottelulipuilla Jyp-peliin.

Rantakylän ja Naisvuoren uimahalleihin lippuja myydään puoleen hintaan.

Viime vuonna ensimmäistä kertaa synttäreiden aikaan avoinna ollut Naisvuoren näkötorni kiinnosti, ja positiivisen palautteen pohjalta torni on avoinna myös tänä vuonna, tiedottaa Mikkelin kaupunki.

Mikkelin seudun matkailun infopisteessä järjestetään avoimet ovet ja Heikkilän yrttitilan jääteen maistatusta.

Lisäksi lauantaina Jalkaväkimuseo järjestää maksuttomat talvisota ja Mikkeli -aiheiset kierrokset.