Mikkelin keskussairaalan leikkaussalin sairaanhoitaja Pasi Putkonen pukeutuu ortopedisissa leikkauksissa avaruuspukua muistuttavaan asuun, jossa on tuuletin

Leikkaussalin sairaanhoitaja Pasi Putkonen, 48, Mikkelin keskussairaalasta, millainen on leikkaussalin sairaanhoitajan työpäivä?

— Leikkaussalissa tehdään 3-vuorotyötä. Normaalivuoro alkaa klo 7.30 ja loppuu klo 15.30. Jo edellisenä päivänä tutustutaan leikkauslistaan ja perehdytään, mitä seuraavana päivänä tehdään. Leikkaukseen varataan tarvittavat välineet ja koneet sekä implantit proteesileikkaukseen. Anestesiapuoli hoitaa nukutus- ja puudutusvälineistön varaukset. Polven tekonivelleikkaus kestää 1—2 tuntia.

Montako tekonivelleikkausta Mikkelissä tehdään päivittäin?

— Niitä tulee 2-3 leikkaussalia kohti. Meillä voi olla kaksi salia varattu tekonivelleikkauksiin. Hyvänä päivänä leikkauksia voi olla jopa kuusi.

Olet ollut 22 vuotta leikkaussalin sairaanhoitajana, monessako tekonivelleikkauksessa olet ollut mukana?

— En pysty sanomaan tarkkaa määrää. Taitaa mennä yli tuhannen.

Oletko mukana muissakin leikkauksissa?

— Pääasiassa olen ortopedian leikkauksissa. Kun teen päivystystyötä, muutkin erikoisalat ja tyyppileikkaukset on oltava hallinnassa.

Ketä kaikkia on paikalla tekonivelleikkauksissa?

— Leikkaussairaanhoitajia on kaksi ja yksi anestesiahoitaja. Aloitus- ja lopetusvaiheessa on auttamassa lääkintävahtimestari. Lääkäreistä on mukana anestesialääkäri, leikkaava kirurgi ja assistentti. Hän voi olla erikoistuva lääkäri, sairaanhoitaja tai opiskeleva lääkäri.

Miten päädyit leikkaussalin sairaanhoitajaksi?

— Lukion jälkeen olin hoitoapulaisena ja siellä kypsyi ajatus sairaanhoitajan työstä. 90-luvun alussa jo kouluunmenovaiheessa valittiin erikoistumisala. Valitsin leikkaus- ja anestesiasairaanhoidon erikoistumislinjan. Se osoittautui oikeaksi valinnaksi.

Miten viihdyt työssä?

— Olen viihtynyt hyvin. Salissa on huippuammattilaisia ja työ on luonteeltaan hyvin suunnitelmallista. Nopeasti muuttuvat tilanteet tuovat oman säväyksen työsisältöön. Aika- ja kustannuspaineet luovat taas omat haasteet.

Henkilöstö on ortopedisissa leikkauksissa avaruuspukua muistuttavissa työasuissa, miksi?

— Proteesileikkaukset ovat ykköspuhtausluokan leikkauksia, joissa on minimoitava tulehdukset. Umpinainen huppu suojaa toki myös henkilökuntaa leikkaustilanteen eritteiltä. Se on molemminpuolinen suoja. Puvussa on tuuletin. Siitä huolimatta se on lämmin, vaikka sali on viileä.

