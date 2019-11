Joulumyyjäisten sesonki alkaa — Katso tästä, missä ja milloin Mikkelin seudulla on myyjäisiä

Joulutunnelmaan voi heittäytyä Mikkelin seudulla lukuisissa joulumyyjäisissä. Myyjäisten vilkkain kausi alkaa tulevana viikonloppuna, jolloin järjestetään muun muassa Mikkelin perinteiset Naisten messut sekä Puumalan joulunavaus.

Sesonki huipentuu joulunaluslauantaina Mikkelissä järjestettävään uuteen Miun vanha Mikkeli -joulutoriin.

Ensimmäistä kertaa järjestettävän Miun vanha Mikkeli -joulutapahtuman takana on suositun Miun vanha Mikkeli -Facebook-ryhmän perustanut Tuuli Vainio. Hän kertoo jouluisen tapahtuman olleen monivuotinen haave.

Halukkaat löytyivät Facebookista

— Olemme äidin kanssa useana talvena kävelleet Kirkkopuistossa ja miettineet, että kaunista puistoa olisi hyödynnettävä nykyistä enemmän. Puhuimme, että olisi ihanaa, jos siellä olisi lämmintä glögiä ja kynttilöitä.

Kun joulutapahtumaa ei kukaan näyttänyt kuitenkaan järjestävän, päätti Vainio tehdä sen itse. Tapahtuma järjestetään Kirkkopuistossa 21. joulukuuta kello 14—20.

Vainio kertoo, että luvassa on lämminhenkinen joulunalustapahtuma. Tiernapojat, Evenio-yhtye sekä laulajat Hanna-Liisa Purps ja Annika Ojala luovat tunnelmaa, ja Hilkka Niskanen lausuu monologiesityksen Joulupukin äiti.

Yksityishenkilöiden kojuissa myydään käsitöitä neuleista ja nahkatöistä kransseihin ja kivikoruihin.

— Kaikki halukkaat löytyivät Facebookin kautta, Vainio kertoo.

Sotkun munkit myyntivalttina

Kojuissa myydään myös leivonnaisia ja karjalanpiirakoita. Vainio arvelee myyntivaltiksi Sotilaskotiyhdistyksen eli sotkun munkit.

Tapahtuman vetonauloiksi odotetaan joulupukkia sekä mikkeliläistä taikuria Riku Pajaria.

Kirkkopuistoon kohoaa myös valaistu joulukuusi.

— Kuusi sekä esiintymislava valaistaan jouluvaloin. Myös myyjät saavat viritettyä kojuihinsa jouluvalot, Vainio kertoo.

Vainio toivoo luovansa hyvän mielen tapahtuman.

— Ajatuksena on, että Kirkkopuiston kauneus pääsisi oikeuksiinsa jouluvalojen ja kynttilöiden hehkussa.



Mikkeli

Mikkelin perinteinen joulumyyjäistapahtuma Naisten messut järjestetään jo 43. kertaa. Myyjäisiä vietetään lauantaina 30. marraskuuta Etelä-Savon ammattiopistolla osoitteessa Otavankatu 4 kello 9—14.

Studio Wäkewässä järjestetään taiteilijoiden ja taideopiskelijoiden joulumyyjäiset lauantaina 30. marraskuuta kello 12—17. Pukinkonttia voi täyttää maalauksilla, valokuvilla, taidetekstiileillä ja keramiikalla. Tarjolla on myös Wäkewät joulukahvit. Osoite on Tenholankatu 4.

Hiirolan vanhalla koululla Römpelinmäentie 3:ssa järjestetään 30. marraskuuta jouluinen tapahtuma, jonka tuotot lahjoitetaan vähävaraisten lapsiperheiden keräykseen. Tapahtumassa on myyntikojujen ja jouluherkkujen lisäksi koira-ajelua sekä joululauluja.

Joulumyyjäisiä vietetään 30. marraskuuta myös kahvila Vaahterassa. Myyntipöydissä on tarjolla leivonnaisia ja käsitöitä. Osoite on Pankkotie 7.

Ristiinassa on joulumyyjäiset Ristiinan koulukeskuksella 1. joulukuuta. Myyjäisistä voi ostaa paikallisia käsitöitä ja leivonnaisia. Joulupukkia odotellessa kahviosta saa kahvia.

Miun vanha Mikkeli -joulutapahtuma järjestetään Kirkkopuistossa 21. joulukuuta kello 14—20.

Hirvensalmi

Käsityömyymälä Puulan Manuelli kutsuu joulunavaukseen 30. marraskuuta kello 9—17. Jouluostosten teon lisäksi paikalla voi askarrella joulukoristeita. Osoite on Junnankuja 25.

Juva

Joulumyyjäisiä vietetään Kaarihallilla 15. joulukuuta. Perinteisten käsitöiden, kranssien ja jouluherkkujen lisäksi myynnissä on esimerkiksi vegaanista piparkakkutaikinaa.

Kangasniemi

Kansis-keskuksella järjestetään perinteiset joulumyyjäiset 30. marraskuuta kello 10—14.

Tunnelmallinen Hokan joulutori on 7. joulukuuta kello 15—17. Joulutoria ennen voi piipahtaa kunnantalon aulassa helluntaiseurakunnan joulumyyjäisissä kello 11—13.



Mäntyharju

Kirkonkylällä järjestetään 7. joulukuuta Wanhan ajan joulu. Kojuista löytyy lähitilojen tuotteita ja käsitöitä. Myös taidekeskus Salmelan ja ravintola Kesäheinän ovet ovat auki. Joulupukki vierailee paikalla ja kirkon kellotapulilla julistetaan joulurauha.

Perinteiset Naisten messut järjestetään 15. joulukuuta Mäntyharjun yhtenäiskoululla kello 12—15.

Pertunmaa

Joulutunnelmaan pääsee 7. joulukuuta kirkonkylän jouluisella torilla kello 14—16. Myynnissä on esimerkiksi käsitöitä, kransseja, sahtivierrettä ja lampaantaljoja. Myös joulupukki vierailee torilla.

Pieksämäki

Popitan kotimaisen designin pop up -joulupuoti on auki 23. joulukuuta saakka. Joulupuodissa myydään vaatteita, kodinsisustusta, leluja, luonnonkosmetiikkaa ja ruokaherkkuja osoitteessa Häyrisentie 3.

Pieksämäen seurakunnan diakonia- ja lähetystyön adventtimyyjäiset järjestetään 30. marraskuuta kello 9—12 Uuden kirkon seurakuntasalissa. Myynnissä on jouluherkkuja, puu- ja käsitöitä sekä tuunauspajan tuotteita.

Jäppilässä vietetään jouluista lauantaita monitoimitalon myyjäisissä 30. marraskuuta kello 10—13. Paikalla tuotteitaan myy esimerkiksi Hyvätuuli Highland. Samalla vietetään Taontapajan avajaisia.

Perinteisiä joulumarkkinoita vietetään Kauppatorilla 9. joulukuuta.

Pieksämäen joulumyyjäiskausi huipentuu Veturitorilla 14. joulukuuta järjestettävään Joulutori-tapahtumaan. Viime vuonna myyjiä oli 179 ja kävijöitä 7 500.

Joulukuhinoiden aikaan 18. joulukuuta monet Pieksämäen keskustan kaupat ovat poikkeuksellisesti auki iltakahdeksaan.

Puumala

Joulukausi alkaa 30. marraskuuta joulunavaustapahtumalla, jota vietetään Keskustiellä kello 11—13. Myyntikojujen lisäksi joulutunnelmaan siivittävät puuro- ja glögitarjoilu sekä joulupukki ja -muori.

Lauantaina 14. joulukuuta järjestetään joulumyyjäiset kunnatalolla kello 10—14.