Mikkelin Päämajakoulun yhdellä oppilaalla on todettu koronavirustartunta – Essoten mukaan melkein kaikki altistuneet on jo tavoitettu

Sairastunut oppilas on osallistunut opetukseen, jossa on ollut mukana oppilaita useista muista kaupungin alakouluista. Altistuneet on asetettu karanteeniin

Mikkelissä Päämajakoulun oppilaalla on todettu koronavirustartunta

Oppilaan luokkatovereihin, huoltajiin sekä muihin Päämajakoululla ja Lähemäen koululla altistuneisiin on oltu yhteydessä. Essote kertoo tiedotteessa, että muutamaa henkilöä lukuun ottamatta kaikki altistuneet on jo tavoitettu. Altistuneet on asetettu karanteeniin.

Sairastunut oppilas on osallistunut opetukseen, jossa on ollut paikalla oppilaita useammasta kaupungin alakoulusta. Yksittäisiä oppilaita on altistunut Lähemäen, Tuppuralan, Kalevankankaan, Peitsarin ja Launialan kouluista.

Päämajakoulun tiloissa siivotaan tehostetusti viikonlopun aikana.