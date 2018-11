Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni katsoo, että dieselin käyttövoimaveroa ei voi poistaa helposti yhdellä kertaa.

Käyttövoimaveron poisto nousi julkiseen keskusteluun tuoreen kansalaisaloitteen vuoksi. Aloite on kerännyt hetkessä noin 87 000 nimeä.

Kulmuni sanoo seuranneensa nopeaan tahtiin syntynyttä nimimäärää ja arvelee, että myös puolueiden on otettava kantaa asiaan.



Kulmuni arvioi polttoaineiden verokeskustelua Etelä-Savon keskustan piirikokouksessa tiistaina Mikkelissä.

Pikaiseen veronpoistoon hän ei usko.

— Poisto maksaisi 420 miljoonaa euroa eli sen verran veron tuotto on ollut valtiolle. Sellaista rahaa ei tällä hetkellä ole, sanoo Kulmuni.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kommentoi dieselveroa aiemmin tiistaina ja katsoi, että asia tulee eteen seuraavissa hallitusneuvotteluissa.

Kulmuni on samaa mieltä.

— Veron poistaminen vaatii neuvotteluja. Kun nimiä kertyi nopeasti kansalaisaloitteen taakse, viesti on selvä.



Kulmuni arvelee, että veroa voidaan pienentää tai laskea vähitellen.

Päästöjä tulisi veronkorotusten sijaan laskea kotimaistenuusiutuvien polttoaineiden käyttöä lisäämällä niin, että kansantaloudellinen hyöty voitaisiin siirtää keventämään sekä dieselin että bensiinin polttoaineverotusta.

— Sillä tavalla hyötyisi sekä ilmasto että autoilija.

”Ei voi syyllistää kansalaisia"

Ympäristöystävällisempiä autoja kyllä ostettaisiin, jos siihen olisi varaa. — Katri Kulmuni

Kulmuni sanoo, että polttoaineverokeskustelussa ei voi syyllistää kansalaisia.

— Suomessa on vanha autokanta. Uusia ympäristöystävällisempiä autoja kyllä ostettaisiin, jos siihen olisi varaa.

— Ei kuitenkaan ole ratkaisu vain vaatia, että pienituloisilta vain vaaditaan uuden vähäpäästöisen auton ostamista.

— Jos rahaa ei ole vaihtaa uuteen sähköautoon, jäävät bensa- ja dieselverot pienituloisten maksettaviksi.

Polttoaineiden veromuutosten aikatauluja Kulmuni ei lähde ennakoimaan.

— Asia tullee eteen hallitusneuvotteluissa ja on seuraavan vaalikauden asia.

— Ei ole myöskään tiedossa se, milloin kansalaisaloite tulee eduskuntakäsittelyyn. Arvelisin, että keväällä on tiedossa kuumaa keskustelua.

”Sipilän johdolla mennään”

Kulmuni pitää selvänä, että puolue menee ensi kevään eduskuntavaaleihin nykyisen puoluejohtajan, pääministeri Juha Sipilän johdolla.

Julkisuudessa on spekuloitu Sipilän asemalla nyt, kun keskustan kannatusluvut ovat viime mittauksissa osoittaneet laskua. Keskusta on isoista puolueista kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen.



Kulmunin mukaan Sipilän asemasta ei tarvitse keskustella, sillä itse asiassa se keskustelu käytiin viime kesän puoluekokouksessa.

— Viesti sieltä oli selkeä. Sipilän asema ei ole kyseenalainen.

Kulmuni kuitenkin sanoo, että puolueen on ”terhakoitettava askellusta”.

— Kolmas sija kannatusmittauksissa ei tyydytä.

Tavoitteena piikkipaikka

Keskusta tavoittelee ensi kevään eduskuntavaaleissa piikkipaikkaa, siis hallitusvastuun lisäksi pääministerin paikkaa.

Hänen mukaansa keskusta on saanut nykyhallituksessa sen verran hyvää talouteen aikaan, että ”muiden ei haluta antaa sössiä tuloksia”.

— Kaikkea ei olla silti vielä tehty. Seuraavan hallituksen työssä korostuvat sosiaaliturvan ja oikeudenmukaisuuden kysymykset.

Kulmuni arvosteli myös Elinkeinoelämän keskusliiton Jyri Häkämiehen lausuntoa, jonka mukaan Suomeen tarvitaan seuraavaksi sinipunahallitus.

— Vaalien jälkeen hallituskoalition ratkaisee vaalitulos eikä EK.



Kulmuni ei tiistaina lähemmin ottanut kantaa siihen, mikä hallituskoalitio olisi hänen mielestään sopivin.

Nykyhallituksen yhteistyö kokoomuksen kanssa on sujunut, mutta Kulmuni kuitenkin tuumii, että kokoomuskumppanuuden jälkeen keskusta on yleensä hävinnyt vaalit.

— Kokoomus on taitava puolue, joka on ollut vallassa pitkään, ja kaikki reformit ovat tekemättä.