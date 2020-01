Mikkelin pääkirjaston uusi avoin kohtaamispaikka lapsiperheille aukeaa — Avajaisia vietetään keskiviikkona

Varsinaisen ohjelman lisäksi kirjaston alakerrassa on kasvomaalausta, askartelua, musiikkia ja eri toimijoiden esittelypisteitä.

Mikkelin pääkirjastoon avautuu uusi avoin kohtaamispaikka lapsiperheille ja sen avajaisia vietetään keskiviikkona 15. tammikuuta.

Avajaiset alkavat kello 14. Avajaisissa on ensin tervetulotoivotus fanfaareineen, jonka jälkeen kello 15 kuullaan satuhetki. Kello 16 vuorossa on nukkateatteria, kello 17.30 Roope Ropotti ja Antti Pantti Teknikko esiintyvät ja kello 18.30 jälleen Satuhetki. Tapahtuma päättyy kello 19.

Varsinaisen ohjelman lisäksi kirjaston alakerrassa on kasvomaalausta, askartelua, musiikkia ja eri toimijoiden esittelypisteitä. Koko avajaisten ajan on tarjolla kakkua avajaisvieraille ja lisäksi tarjolla on keittoa kello 16.30-17.30.

Paikan päällä voi myös osallistua nimikilpailuun, jossa valitaan kohtaamispaikalle oma nimi.

Sisäänkäynti uuteen kohtaamispaikkaan on kirjaston pääaulasta tai Porrassalmenkadun puolelta. Vaunujen kanssa tulevien kannattaa tulla sisään kirjaston kautta.

Avoimen kohtaamispaikan avajaiset Mikkelin kirjaston alakerrassa keskiviikkona 15. tammikuuta kello 14—19.