Lähituottajien verkkokauppa Lähiapaja Juvalla on Suomen ensimmäinen täysin automatisoitu kauppa — Miehittämättömät myymälät saattavat lyhentää harvaanasuttujen seutujen asukkaiden kauppamatkaa olennaisesti

Lähiapajan verkkokaupan myymälä on edelläkävijä. Teknologiayhtiön tavoitteena on, että tämän vuoden lopussa automatisoituja myymälöitä on kymmenen.