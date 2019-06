Keskussairaalan uudistetut tilat kiinnostivat mikkeliläisiä lapsiperheitä — "Hyvä, että kaikki palvelut ovat samassa paikassa"

Opastetulla kierroksella esitellään Mikkelin keskussairaalan uudistetut tilat, joihin lukeutuvat lapsiperheille tarkoitettu Perhetalo ja erikoissairaanhoitoon keskittyvä Kuuma sairaala.

Ensiksi mainitun ulkoseinä on herättänyt paikallisissa huomiota näyttävällä, luontoaiheisella taideteoksellaan. Perhetaloon astuminen herätti Riituliisa Sairisessa lämpimän olon.

— Tänne voi tulla mielellään, kun vaikutelma ei ole liian sairaalamainen.

Paasosten perhe pitää uudistettuja palveluita hienona kehityksenä.

— Pysäköinti on nyt kätevää autohallin ansiosta. Entinen parkkikenttä oli aina täynnä, Henri Paasonen sanoo.

— On hyvä, että kaikki palvelut ovat samassa paikassa, Heidi Paasonen lisää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisvaltainen uudistamishanke alkoi Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä vuonna 2015. Kyseessä on Essoten hallinnoima ESPER-hanke, joka päättyy vuonna 2022.

Kaikki palvelut saman katon alle

Keskussairaalan uudisrakentamisen ja nykyisten tilojen saneeraamisen tarkoituksena on luoda tilat sote-toimintamallille, jossa erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut yhdistyvät yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi saman organisaation alle.

Kyse on siten niin sanotusta sote-integraatiosta.

Aiemmin valmistuneita osia on sairaalaparkki ja vastaanottoalueen ensimmäinen vaihe, jonne on siirretty esimerkiksi Pankalammen terveysasema. Sairaalaparkin katolla on laskeutumispaikka helikopterille ja suora yhteys Kuumaan sairaalaan kulkusillan kautta.

Taru Hokkanen Heidi ja Henri Paasonen toivat poikansa Viljon, 3, tutustumaan uudistetun keskussairaalan tiloihin.

Kuumalla sairaalalla tarkoitetaan laajan päivystyksen sairaalaa, jota kuvaillaan ”erikoissairaanhoidon kuumaksi ytimeksi”. Siihen lukeutuu esimerkiksi ensihoito ja päivystys.

Kuuma sairaala sijaitsee Pirttiniemenkadun ja Mannerheimintien kulmauksessa. Sen valmistuminen uudistaa keskussairaalan tilat vastaamaan nykyaikaisen päivystyssairaalan vaatimuksia.

Essote perustelee uudistetun sairaalan perustamista sillä, että kaupunkilaiset, viitostien kulkijat ja kesämökkeilijät ansaitsevat turvakseen laajan päivystyksen.

Lyhyin välimatka

Perhetalo on yksi Etelä-Savon kolmesta perhekeskuksesta. Sen lähtökohtana on parantaa lapsiperheiden palveluita ja muodostaa niistä saumaton kokonaisuus.

Perhetalo siis kokoaa yhteen mikkeliläisperheiden lähipalvelut ja toimii alueen erityispalvelujen keskuksena. Niihin lukeutuu muun muassa äitiys- ja lastenneuvolat ja synnytysosasto.

— Hätäsektioita ajatellen matka synnytysosastolta leikkausosastolle on nyt Suomen lyhyin, hankkeen johtaja Pirjo Syväoja sanoo.

Seuraavaksi mielenterveyspalvelut

Seuraavaksi Essote kaavailee Moision psykiatrisen sairaalan toimintoja keskussairaalan yhteyteen. Syynä on se, että Moision tilat ovat nykytiedon valossa auttamattomasti vanhentuneita.

Hankkeen edetessä Essote on myös päättänyt luopua Kyyhkylän kuntoutussairaalan tiloista.

’Mielen ja kuntoutuksen talo’ on tällä hetkellä kaavoitusvaiheessa. Sitä suunnitellaan sairaalan pohjoispuolelle, niin sanotulle Pirtin tontille. Päätös talosta tehdään syksyllä 2019.

Juttua varten tietoja on antanut Essoten viestintäpäällikkö Jouni Vauhkonen.