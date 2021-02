Etelä-Savon kuntatyötekijät eläköityvät vauhdilla – Reilu kolmannes kuntatyöntekijöistä on jäämässä eläkkeelle tällä vuosikymmenellä

Kevan tuoreen ennusteen mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana kunta-alan nykyisistä työntekijöistä jää Suomessa eläkkeelle kaikkiaan noin 180 000 henkilöä. Valtiotyöntekijöistä eläkkeelle ennakoidaan jäävän vuoteen 2030 mennessä 35 000 henkilöä.

Eläköitymisvauhdissa on suuria alueellisia ja ammattiryhmien välisiä eroja.

Eteläsavolaisittain kyyti on kylmää. Numerot osoittavat, että maakunnassa on kuluvalla vuosikymmenellä jäämässä eläkkeelle noin 5 500 kuntatyöntekijää. Se on noin 38 prosenttia maakunnan tämänhetkisestä kuntatyöntekijöiden joukosta.

Luku pitää sisällään vanhuuseläkkeet, osatyökyvyttömyyseläkkeet sekä täydet työkyvyttömyyseläkkeet.

Ennuste mallintaa nykyisen henkilöstön eläköitymistä.

Henkilöstövaje on totta

Vanhuuseläkkeelle jäädään suhteellisesti eniten työuran loppupuolelle sijoittuvissa tehtävissä, kuten opetusalan johtajien, lastenhoidon johtajien, ylilääkärien ja osastonhoitajien ammattiryhmissä.

Täysiä työkyvyttömyyseläkkeitä arvioidaan alkavan kaikkein eniten työn- ja askartelunohjaajilla, maatalouslomittajilla, sosiaalialan hoitajilla ja henkilökohtaisilla avustajilla. Osatyökyvyttömyyseläkkeitä suhteellisesti eniten arvioidaan sosiaalialan hoitajille, kätilöille ja hammashoitajille.

– Suurissa ammattiryhmissä terveys-, hoiva- ja opetusalalla työntekijävajetta voidaan mitata jo nykyhetkellä tuhansissa työntekijöissä, eikä tilanne tule helpottumaan nykyisten eläköitymis- ja koulutusennusteiden pohjalta. Tilanne on erityisesti hoiva-alalla todella huolestuttava, toteaa Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen tiedotteessa.

Esimerkiksi Etelä-Savossa ennakoidaan seuraavan kymmenen vuoden aikana eläköityvän yli puolet kunta-alan sairaala- ja laitosapulaisista.