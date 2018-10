Työmatkataksiin ei hypännyt Rantakylästä yhtään asiakasta — Sen sijaan kyselyjä tuli Savisillasta, Visulahdesta ja Laajalammelta, joten reittejä lisättiin

Rantakylän reitti on säilytetty vielä Vinhan valikoimassa, sillä kokeilu on kestänyt vasta lyhyen aikaa ja välissä oli syysloma.

Rantakylässä lokakuussa aloittanut työmatkapalvelu laajenee Mikkelissä myös kolmeen muuhun kaupunginosaan. Työmatkapalvelu Vinha lisää taksireittejä kulkemaan Savisillasta, Visulahdesta ja Laajalammelta marraskuun alusta.

Kyseessä on pilotti, jota on aikaisemmin kokeiltu länsirannikolla. Palvelupäällikkö Mari Martikainen Mikkelin Ulataksista kertoo, että Rantakylän reitillä on toistaiseksi ollut hiljaista eli reitiltä ei ole saatu yhtään asiakasta.

— Sen sijaan saimme kyselyjä muista kaupunginosista. Pilotti poiki uusia reittejä ja näistä olisi väkeä nyt tulossa kyytiin, Martikainen sanoo.

Palvelu on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat kyydin keskustassa sijaitsevalle työpaikalleen arkipäivisin.

Kahdeksasta neljään -työn tekijöille

Kyyti lähtee kotiovilta niin, että töihin ehtii kahdeksaksi. Paluu on kello 16:n jälkeen. Keskustan lähtö- ja päätepysäkki on Kirkkopuiston taksitolppa.

Yhdensuuntainen matka maksaa viisi euroa, mikä maksetaan kuljettajalle. Asiakkaan on mahdollista ostaa myös kuukausikortti. Kuukauden matkat saa aluksi tarjoushintaan sadalla eurolla.

Matka on tilattava edellisiltaan kello 19 mennessä Vinhan nettisivuilta tai puhelimitse taksin tilausnumerosta 0600 300 55.

Vinhaa kehittävät liikennöintiin erikoistunut espoolainen suunnittelu- ja konsulttitoimisto Sitowise ja Mikkelin kaupunki. Palvelun tuottaa Mikkelin UIataksi.

Hanke on saanut työ- ja elinkeinoministeriön alueellisten innovatiivisten kokeilujen Aiko-rahoitusta.