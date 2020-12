Juvalla koronarajoitukset tiukentuvat – Aikuisten liikuntaryhmät peruttu, kunnanvirasto suljetaan yleisöltä ja lukiolaisille suositellaan maskien käyttöä

Juvalla on ollut yhteensä 12 koronatartuntaa. Etelä-Savo siirtyi tänään epidemian kiihtymisvaiheeseen.

Juvalla aikuisten liikuntaryhmät ja harrastevuorot kunnan tiloissa on peruttu. Esimerkiksi kansalaisopiston liikuntaryhmien kokoontumiset päättyvät välittömästi.

Rajoitukset liittyvät Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten tiukentuneisiin koronaohjeisiin. Etelä-Savo on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheeseen.

Sampolan uimahalliin ja nuorisotiloihin otetaan enintään 20 henkeä kerrallaan. Sampolan kuntosalilla on voimassa nykyinen henkilömäärärajoitus.

Nuorisotiloissa on käytettävä maskia. Lasten liikunta- ja harrastevuorot jatkuvat normaalisti. Ryhmäkoko on enintään 20 henkeä. Saattajien on huolehdittava yleisistä koronaohjeistuksista.

Kunnanvirasto suljetaan yleisöltä. Asiointia suositellaan etäyhteyksin tai ajanvarauksella, ja kunnanviraston ulkopuolinen käyttö kielletään.

Lukiolaisille suositellaan maskien käyttöä ja lukiolaiset huolehtivat maskien hankinnan itse. Essote jatkaa maskien jakelua kevään tapaan Toimintatalolla.

Kansalaisopisto siirtyy mahdollisuuksien mukaan etäopetukseen. Kansalaisopisto tiedottaa kurssilaisiaan muutoksista.

Toimintatalo suljetaan yleisöltä. Kuntouttava työtoiminta jatkuu. Essote on perunut vanhusten päivätoiminnan Juvakodilta ja tiedottaa mahdollisista muista muutoksista erikseen.

Kunta ei järjestä yleisötilaisuuksia. Muun muassa itsenäisyyspäivän perinteiset juhlallisuudet yhdessä seurakunnan ja kansalaisjärjestöjen kanssa toteutetaan pienimuotoisesti. Juhlallisuuksia voi seurata netistä.

