Juhannuksena Mikkelin seudulla tapahtuu — Luvassa on niin markkinameininkiä, tansseja kuin kultajuhlat

Juhannusviikonlopun ohjelmassa on Mikkelin seudulla esimerkiksi lavatansseja, seurakuntien juhannusjuhlia, MM-kultajuhlat ja jo perinteeksi muodostuneet Mikkelin kansainväliset suurmarkkinat. Myös lapsiperheitä on huomioitu tapahtumissa.

Kokkotapahtumiin suuntaavien kannattaa muistaa, että kokon poltossa on säävaraus. Metsäpalo- tai ruohikkopalovaroituksen aikana kokon sytyttäminen on kielletty.

Torstaista sunnuntaihin

Mikkelin kansainväliset suurmarkkinat

Kansainvälisillä suurmarkkinoilla Mikkelin satama-alueella on tänä vuonna noin 120 kauppiasta yli 30 maasta. Myynnissä on myös Suomen eri maakuntien erikoistuotteita.

Markkinoiden teemana ”maailma on kaunis”. Tarjolla on esimerkiksi saksalaisia, kreikkalaisia, australialaisia, meksikolaisia, thaimaalaisia ja kotimaisia ruokakojuja. Kansainvälisen ruokatarjonnan lisäksi mukana on esimerkiksi eri maiden taiteilijoiden esityksiä, käsitöitä ja tivolilaitteita.

Auto kannattaa silti jättää keskustaan ja tulla sieltä kävelysiltaa pitkin satamaan. Kenkäveron sorakenttä ja sinne johtava kadunvarsi on tarkoitettu asiakaspaikoitusta varten, joten sinne auton voi pysäköidä vapaasti.

Markkinat ovat avoinna torstaista lauantaihin kello 10—20 ja sunnuntaina kello 10—18 Mikkelin satamassa.

Perjantai

Seurakunnan juhannusjuhlat Kenkäverossa

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta järjestää perinteiset juhannusjuhlat kello 15—18. Juhlapaikkana toimii Kenkävero, jonka palvelut ovat tapahtuman ajan käytettävissä.

Tapahtuma alkaa perjantaina puoli neljän aikaan. Ohjelmassa on yhteislaulua, erilaisia toimintapisteitä ja mukavaa puuhaa kaiken ikäisille. Yhteislaulun aika on kello 16. Pomppulinna, askartelupaja ja rastiradat viihdyttävät vierailijoita koko tapahtuman ajan.

Noin kello 17 on määrä sytyttää juhannuskokko sään salliessa. Järvelle rakennettua kelluvaa kokkoa voi katsella Kenkäveron rannassa.

Juhannus Pertunmaalla

Pertunmaan torilla, järven rannalla tanssitaan elävän tanssimusiikin tahdissa. Ranta-Pub aukeaa kello 15. Tanssit alkavat kello 20. Juhannuskokko sytytetään noin kello 21.

Puumalan juhannusaatto

Koskenselän terassi-kahviossa karaoke kello 18—23.

Sahanlahden juhannusaatto käynnistyy kello 20 isännän lettubaarilla ja tansseilla, joita tahdittaa Jussi Seppänen. Juhannuskokon sytytys on kello 21, jonka jälkeen tanssit jatkuvat.

Juhannustansseissa Ruokotaipaleen lavalla esiintymässä on Tommi Seppänen & Amorada. Tanssit alkavat kello 20.30.

Juhannuskokko syttyy myös Koskenselän hiekkarannalla kello 21. Juhannusaattona ja -päivänä Koskenselkä on avoinna kello 8—02.

Hesaäijä esiintyy Ravintola Hovissa.

Perinteinen kokkojuhla Anttolan rantasaunalla

Perinteisen kokko-ohjelman järjestää Anttolan alueseurakunta. Ohjelma alkaa kello 18. Juhannuskokko syttyy kello 19.

Pomppiva juhannus Löydössä

Löydön kartanon leirintäalueella Mikkelin Ristiinassa järjestetään koko perheen juhannusjuhlat kello 18.30—20.30. Tapahtumassa on tarjolla monenlaista ohjelmaa, kuten haitarimusiikkia ja illan kohokohtana toimiva juhannuskokko. Tarjolla muurinpohjalettuja, kyytipoikana mehua ja kahvia. Alueella on myös pomppulinna perheen pienimmille.

Juhannusjuhla Suomenniemellä

Suomenniemen alueseurakunta järjestää juhannusjuhlat kaikenikäisille kello 19—20.30 Lusikkaniemen leirikeskuksessa. Paikan päällä on kahvi- ja mehutarjoilu, yhteislaulua ja kokko.

Juhannustanssit Mikkelin Myllysillassa

Jake Ilmola Group. Kello 20—0.30.

Tanssit Syvälahden viihdekeskuksessa Kangasniemellä

Arja Koriseva & Fortuna ja Tommi Soidinmäki & Vastakaiku. Kello 20—2.30.

Pieksämäellä Juhannuspäivän tanssit Salmen lavalla

Markku Uhlbäck & Sanna Liimatainen & Calibra. Kello 19—23.30.

Lauantai

Anttolassa markkinahumua

Anttolan torin ja Satamapuiston valtaavat perinteiset Anttolan juhannusmarkkinat kello 9—14. Lisäksi torilla voi esimerkiksi osallistua arpajaisiin ja nauttia musiikista. Avajaispuheen pitää Erkki Pylkkänen kello 11.

Musiikkiohjelmasta vastaa Anttolasta kotoisin oleva Kapa Montonen yhtyeineen. Paikalle saapuvia kehotetaan seuraamaan parkkiopasteita.

Poika saunoo Puumalassa

Puumalan satamatorilla juhlitaan Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajan Jukka Jalosen MM-kultaa. Jalonen on Puumalan vapaa-ajan asukas, ja kunta muistaa häntä tilaisuudessa. Päävalmentajan mukana juhliin tulee nähtäväksi MM-pokaali.

Tilaisuus alkaa kello 13, jolloin Jalonen kertoo kesäkuulumisiaan ss Wennon kannelta. Sani ja Aikakone musisoivat kello 13.20 alkaen.

Puumalan kunta suosittelee varaamaan runsaasti aikaa pysäköintiin. Autoja voi tavanomaisten pysäköintipaikkojen lisäksi pysäköidä muun muassa Puumalan koulun pysäköintialueelle ja koulun kentälle, josta on vajaan kilometrin kävelymatka alueelle.

Myös veneellä tulijoita suositellaan varautumaan satama-alueen ruuhkautumiseen.

Puumalasta löytyy juhannuspäivänä muutakin ohjelmaa

Juhannuskaraoke Salessa.

Kalle Kaaja & Kulkukoirat kello 20.30 Pistohiekan lavalla.

Ristiinan Metsälinnan juhannustanssit

Tanssittamassa Aki Samuli & LOVE kello 20—0.30.

Tanssit Syvälahden viihdekeskuksessa

Juhannuspäivän tansseissa Kangasniemellä esiintyy Diandra & Sallad, Mikko Mäkeläinen & Myrskylyhty ja Nina Åkerman & ManTra kello 20—20.30.

Sunnuntai

Metsälinnan lavatanssit

Sunnuntaitanssit Ristiinan Metsälinnan lavalla tanssittaa Lasse Hoikka & Souvarit kello 18—22.30.