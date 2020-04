Edessä on iso suunnittelu, sanoo mikkeliläinen opettaja Mikko Siitonen koulujen avaamisesta: "Otetaan rauhallisesti ja lähdetään töihin"

Mikkeliläinen opettaja ja Opetusalan ammattijärjestön valtuuston jäsen Mikko Siitonen on ehtinyt sulatella valtioneuvoston päätöstä siirtyä lähiopetukseen päivän ajan. OAJ toi vahvasti esiin näkemyksensä, jonka mukaan kouluja ei pitäisi avata enää kahdeksi viikoksi.

– Pääviesti tässä vaiheessa on, että otetaan rauhallisesti. Kun päätös on tehty, me opettajat lähdemme töihin. On hyvä, että vappu tulee nyt, niin moni ehtii rauhassa pohtia asioita, Siitonen kuvaa.

Siitonen myöntää, että omatkin tunteet kävivät korkealla. Lähiopetukseen palaaminen on nostanut kuuman keskustelun sosiaalisessa mediassa.

– Tiedotusvälineissä on esillä niin monenlaista tietoa ja näkemystä. Tässä kohtaa on paikallaan luottaa, että hallituksen käyttämät asiantuntijat ovat oikeassa, Siitonen tuumii.

Edessä iso suunnittelu

Opetustoiminnan aloittamista ehditään myös järjestellä parin viikon ajan. Se tulee yläasteella opettavan Siitosen mukaan tarpeeseen.

– Nyt meillä on sentään aikaa pari viikkoa. Etäopetukseen hypättiin parissa päivässä. Silloin mentiin suoraan syvään päähän, mutta nyt ehdimme sentään kahlata ensin, sanoo Siitonen.

Vaikka oppilaat palaavat kouluihin, noudatetaan opetuksessa edelleen poikkeustoimia. Opetustiloihin on järjestettävä erityistä väljyyttä ja ylimääräisiä kontakteja on vältettävä edelleen.

– Paikallistasolla on edessä valtava suunnittelu. On olemassa erilaisia koulurakennuksia ja järjestelyt eroavat paljon ala- ja yläkoululaisten välillä.

Oppilaat eivät ole ainoa ihmisryhmä, joka on otettava huomioon.

– Olen riskiryhmää itsekin, Siitonen toteaa.

Kahdessa viikossa ei ehdi ihmeitä

Oppilaat ehtivät käydä koulua kahden viikon ajan ennen kesälomien alkua. Aika ei riitä ihmeisiin, sillä Siitosen mukaan viimeinen kouluviikkokin on jo laskettelua kohti lomia.

– Viimeinen viikkokin on tärkeä oppilaille, Siitonen lisää.

– Näkemykseni on, että keväällä ei ole oikea aika suhtautua erityisen kunnianhimoisesti opetukseen. Tietojen ja taitojen opettaminen ei ole nyt etusijalla. Tärkeämpää on, että voimme vähän muistella rutiinia syksyä ajatellen.

Lähiopetukseen palaamisessa on myös sosiaalinen aspekti.

– Nuorille on tärkeää päästä tapaamaan toisiaan vielä ennen lomia. Se on iso asia varsinkin ysiluokkalaisille. Ja on heitä mukava itsekin nähdä, Siitonen sanoo.

Etäopetus on sujunut hyvin

Suomi siirtyi poikkeusoloihin nopealla aikataululla. Etäopetukseen vaihtaminen tapahtui pikaisesti, mutta Siitonen näkee opetuksen sujuneen kaikesta huolimatta hyvin.

– Ensimmäiset viikot olivat kyllä melko kauheita, mutta asiat lähtivät siitä sujumaan. Oppilaiden kannalta on tärkeintä ollut pitää opetusrytmistä kiinni.

Laadukasta lähiopetusta tietotekniikan välityksellä toteutettu koulunkäynti ei tietenkään korvaa, mutta Siitonen näkee asialla myös toisen puolen. Joillekin oppilaille etäopetus voi olla mahdollisuuskin.

– Kun olemme pois luokkatilanteesta, oppilaat voivat toimia eri tavalla. Tämä on tarjonnut mahdollisuuden tasonnostoonkin.

Juttua korjattu 30.4. klo 15.09: Korjattu OAJ:n nimi.