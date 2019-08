Essote aikoo aloittaa yt-neuvottelut — Sote-yhtymä hakee noin 9 miljoonan euron pysyvää säästöä, muutosjohtaja Sami Sipilä: "Tilanne on todella vakava"

Sote-kuntayhtymä Essote aikoo aloittaa syksyllä yhteistoimintaneuvottelut. Ne koskevat koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä.

Essote hakee yt-neuvotteluilla pysyvää noin yhdeksän miljoonan euron kustannussäästöä. Essote on jo aiemmin kertonut pyrkivänsä 50 henkilötyövuoden vähentämiseen hallinto- ja tukipalveluissa.

Essote toteaa, että aiemmin sovitut toimet talouden tasapainottamiseksi eivät ole olleet riittäviä. Tällä hetkellä Essote ennakoi tämän vuoden alijäämän suuruudeksi 22 miljoonaa euroa.

Essoten virkajohto esittää yt-neuvotteluihin Essoten hallituksen esityslistalla. Sote-yhtymän hallitus kokoontuu päättämään yt-neuvotteluiden tavoitteista torstaina 15. päivä.

— Tilanne on todella vakava, ja yhteisiä ratkaisuja on nyt löydettävä, sanoo Essoten muutosjohtaja Sami Sipilä, joka toimii yt-neuvottelujen puheenjohtajana.

— Jos yhdeksän miljoonaa euroa säästetään henkilöstöstä, pitäisi irtisanoa 200 työntekijää. Neuvotteluissa kuitenkin selvitämme, mistä muualta säästöjä voitaisiin saada. Käymme kaikki toimintatapamme, ostopalvelumme, tilamme ja sopimuksemme läpi.

Sami Sipilä: "Olemme edelleen neuvotelleet lisärahoituksesta Essoten omistajakuntien kanssa"

Yhdeksän miljoonan euron säästöllä ei kuitenkaan kateta 22 miljoonan euron alijäämää. Miten Essote aikoo kattaa loput alijäämästä?

— Neuvottelujen kuluessa selviää, onko tavoite riittävä ja voidaanko siihen päästä. Olemme edelleen neuvotelleet lisärahoituksesta Essoten omistajakuntien kanssa, Sipilä vastaa.

— Tilanne on kuitenkin se, että Essoten talousennuste ja kuntien rahoitusmahdollisuudet ovat aika kaukana toisistaan. Teemme parhaillaan selvitystä Essoten palveluverkosta. Selvää on, että nykyistä palvelutuotantoa emme pysty pitämään yllä tällä rahoituksella.

Sipilän mukaan Essoten talous- ja muutosohjelman toimet alkavat purra vasta ensi vuonna.

— Organisaation kriisitietoisuus on kasvanut: kaikki tiedostavat sen, että jokaisen vastuulla on toimia niin, että talous kestää. Yksi vaihtoehto on myös lomauttaa henkilöstöä, mutta sillä tavalla ei saavuteta pysyvää kustannussäästöä.

Sipilä muistuttaa, että Essote ei ole Suomessa ainoa sote-kuntayhtymä, jonka talousvaikeudet ovat tänä vuonna johtaneet yt-neuvotteluihin.

Juttua kauttaaltaan päivitetty ja lisätty Essoten muutosjohtajan Sami Sipilän haastattelu kello 17.