Viitostie menetti yhden taukopaikoistaan, kun Sepän Kievarin kahvipannu sammui 31 vuoden jälkeen: ”Kerran ostettiin iso Volvo pyydykseksi, koska tyhjään pihaan ei kurvaa kukaan” Yrittäjä Juha Pekkanen etsi elämäntyölleen pitkään uutta omistajaa. Ostajakandidaatteja on ollut, mutta kaupat ovat kaatuneet pankkien lainapolitiikkaan. Tanja Rihu Juha Pekkasen Sepän Kievari tarjosi Hietasessa kahvia Viitostien kulkijoille 31 vuotta.

Helpottunut.

Niin kuvailee tunnelmiaan entinen yrittäjä Juha Pekkanen, joka on juuri lopettanut perinteisen taukopaikka Sepän Kievarin kahvilatoiminnan Mikkelin Hietasessa.

— Niin pitkään ehdin tätä miettiä ja ratkaisua pari kertaa siirtääkin, että nyt en kadu päätöstäni yhtään, Pekkanen sanoo.



Kahvipannu sammui lopullisesti viime vuoden viimeisenä päivänä, mikä oli yritystoiminnan kannalta järkevä ajankohta.

Kahvilatila on tyhjennetty pöydistä ja myyntitiski on peitetty jätesäkeillä, joissa roikkuu koruton lappu lopettamisesta.



Ovet ovat yhä auki, sillä Pekkasen omistamassa rakennuksessa toimii kenkätehdas Kuoman tehtaanmyymälä.

Myös polttoainemyynti jatkuu, sillä Seo on ottanut vastuu automaateistaan.

Sepän Kievari laittoi lapun luukulle.





Sepän Kievari Oy jää historiaan.

Mikkeliläinen Pekkanen perusti yrityksen vuonna 1986.

Tyhjälle tontille valtatien viereen rakennettiin tarvittavat tilat, joita on laajennettu vuosien varrella noin 500 neliöön.



Kolmeen vuosikymmeneen mahtuu monenlaista aikaa ja tuhansia muistoja.

Koska ihminen on laumaeläin, jossain vaiheessa Pekkanen osti ison Volvon.

— Volvon ainoa tehtävä oli olla pyydyksenä parkkipaikalla ja houkutella ihmisiä. Tyhjään pihaan ei kukaan kurvaa, Pekkanen naurahtaa.



Pekkanen myöntää, että moni asia on muuttunut pienen taukopaikan pyörittämiselle epäedulliseksi.

Kauppojen uudet aukioloajat, tavaroiden epäreilu hinnoittelu ja kovat viranomaismaksut ovat vaikeuttaneet yrittämistä.

— Esimerkiksi tupakkaa täytyy myydä 50 kartonkia, jotta edes valvontamaksu on kuitattu.

Juha Pekkanen on ollut koko työuransa yrittäjä. Sepän Kievari on Pekkasen elämäntyö, jolle on pitkään etsitty uutta omistajaa.



Ostajakandidaatteja on ollut, mutta kaupat ovat tyssänneet rahoitusvaikeuksiin eli suomeksi pankkien lainapolitiikkaan.

— Toiminta voi vielä jatkua, koska neuvotteluja on yhä meneillään, mutta me laitamme nyt lapun luukulle.



Pekkanen siirtyy eläkkeelle, sillä ikä on ”riittävän lähellä”. Mies aikoo asettua pysyvästi Lieksaan, jossa odottavat mieluisa luonto sekä kalastus, marjastus ja lintubongaus.

Ensimmäiseksi on etsittävä sopiva paikka omalle valokuvanäyttelylle.