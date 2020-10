Kolme uutta koronatartuntaa Mikkelissä perjantaina – Yksi tapauksista on uutta ketjua, altistuneita jäljitetään

Koronavirukselle on voinut altistua Mikkelissä maanantaina 12. lokakuuta McDonald´sissa ja tiistaina 13. lokakuuta Keilakukossa ja Burger Kingissä.

Kolme uutta koronatartuntaa on löytynyt Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten alueelta. Yksi tapauksista on uusi, ja altistuneiden jäljitys on käynnissä, Essote kertoo tiedotteessa.

Kaksi muuta tartuntaa liittyvät aiemmin havaittuihin tartuntaketjuihin. Tartunnan saaneet olivat jo karanteenissa.

Koronavirukselle on voinut altistua Mikkelissä maanantaina 12. lokakuuta McDonald´sissa ja tiistaina 13. lokakuuta Keilakukossa ja Burger Kingissä. Keilakukossa altistuminen on voinut tapahtua kello 15–16 ja Burger Kingissä kello 16–16.30.

– Mikäli olet käynyt noissa paikoissa tuolloin ja sinulla on pienintäkään koronaan viittaavaa oiretta, ole yhteydessä Päivystysavun numeroon 116 117 koronatestin järjestämiseksi, Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström kehottaa tiedotteessa.

Essote on perusvaiheessa

Essoten alue on edelleen koronan suhteen perusvaiheessa.

– Emme kuitenkaan voi tuudittautua siihen, että tilanne säilyy yhtä hyvänä. Koko maan tasolla tartuntaluvut ovat nousseet ja otamme nyt käyttöön uusia suosituksia ja ohjeistuksia, jotta tautitilanne saadaan pidettyä rauhallisena, Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä sanoo.

Valtioneuvoston uudet ohjeistukset ovat herättäneet paljon kysymyksiä, joten Essote on tarkentanut omia ohjeistuksiaan ja suosituksiaan sekä sisäistä ohjeistustaan henkilöstölle.

Vältä Pohjanmaata ja käytä maskia

Essoten suosittelee matkustuksen välttämistä leviämisvaiheessa olevaan Pohjanmaan maakuntaan Vaasan seudulle.

Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti etätyöhön siirtymistä suositellaan työpaikoilla, joissa se on mahdollista.

Turvavälien pitämistä suositellaan kaikissa joukkotilaisuuksissa ja kasvomaskien käyttöä Essoten suosituksen mukaisesti.

Kaikki Essoten ohjeistukset ja suositukset löytyvät täältä.