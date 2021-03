Essoten alueelta löytyi viisi uutta koronatartuntaa viikonlopun jälkeen

Viimeisen kahden viikon aikana Essoten alueen koronatartuntojen joukossa on ollut myös herkemmin tarttuvaa brittivarianttia. Essote jatkaa rokottamista suunnitelmien mukaisesti Pfizer-Biontechin rokotteella.

Viikonlopun jälkeen Essoten alueelta löytyi viisi uutta koronatartuntaa. Yksi tartunnoista löytyi Pieksämäeltä ja loput Mikkelistä.

Viimeisen kahden viikon aikana ilmenneiden tartuntojen joukossa on ollut myös herkemmin tarttuvaa brittivarianttia, joka on aiheuttanut muutamia jatkotartuntoja, muttei laajamittaisia tartuntoja, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Seppälän mukaan brittivarianttia on ilmennyt Uudeltamaalta lähtöisin olevista tartuntaketjuista.

Rokotukset jatkuvat

Seppälä kertoo, että rokotukset jatkuvat Essoten alueella enimmäkseen Pfizer-Biontechin rokotteella, aiempaa suuremmilla rokotemäärillä. Astra Zenecan rokotteiden käytön keskeytys ei hidasta rokotustahtia.

– Kenenkään aikaa ei jouduttu perumaan Astra Zenecan rokotteen käytön keskeytyksen takia. Viranomaistiedote tuli aika myöhään perjantaina, mutta onnistuimme järjestämään rokotukset kaikille ajan varanneille, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Essote vastustaa rokotteiden kohdentamista tietyille alueille

Essote vastustaa viime viikolla esille noussutta mahdollisuutta siitä, että koronarokotteita kohdennettaisiin enemmän hankalammille tautialueille, kuten Uudellemaalle ja Satakuntaan.

– Tilanteet ovat muuttuneet koko ajan nopeasti. Etelä-Savossa on korkea sairastavuus ja siten paljon riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. He sairastuvat helpommin koronan vaikeaan muotoon, jos saavat tartunnan. Kun otetaan huomioon tämä ja se, että alueella on paljon vapaa-ajan asustusta, emme voi millään kannattaa tässä vaiheessa muutoksia rokotteiden jakelujärjestykseen, sanoo Seppälä.