Lomakoti Mäntyniemi lopettaa kannattamattomana — Rästimaksuja on liikaa, sanoo Mäntyniemen johtokunnan puheenjohtaja Stig-Erik Poikolainen

Mikkeliläinen Lomakoti Mäntyniemi lopettaa toimintansa kannattamattomana, vahvistaa Mäntyniemen johtokunnan puheenjohtaja Stig-Erik Poikolainen.

— Niin paljon on tullut rästimaksuja, että ei sitä pysty pyörittämään, Poikolainen sanoo.

Johtokunta on tehnyt lopettamispäätöksen aiemmin tänä vuonna, mutta prosessi on vielä vaiheessa. Johtokunta on kuitenkin päättänyt yrittää myydä Mäntyniemen.

— Myymme sen, jos joku sen ostaa.

Jos yritys ei mene kaupaksi, Poikolaisen mukaan on mahdollista hakea omakohtaista konkurssia.

Mäntyniemellä on lomakoti Ihastjärvellä, Mikkelissä. Yritys on vuokrannut yhden ja kahden hengen huoneita sekä aittamajoitusta. Majoitustilaa on 90 hengelle. Lisäksi alueella on runsaasti paikkoja asuntoautoille ja -vaunuille.