Otava ei ole ulkomaata, vaan osa Mikkelin kaupunkia – Taajaman arki rullaa, mutta haja-asutusalueella moitiskellaan koulujen sulkemista ja bussiyhteyksiä

Mikkelin pitäjä on laaja maaseuturinkeli ruutukaavan ympärillä. Asuinympäristönä se on tosi hieno, mutta palvelut kuitenkin vähenevät.

Täällä päin kaikki tuntevat sanonnan "Otavassa kuin ulkomailla".

– Tuttu on, mutta alkuperä alkaa hämärtyä, sanoo Otava-seuran puheenjohtaja Juhani Manninen.

Sanonta on päässyt otavalaisten perinnekirjan nimeksikin.

– Otavaan tultiin ympäri Suomea opiskelemaan maatalouskouluihin ja kansanopistoon. Ei ihme, että tämä Mikkelin maalaiskunnan vilkas taajama tunnettiin.

Kangasniemeläisiltä otti ennen tieverkon kehittymistä laivamatka Otavaan viisi tuntia, oltiin siis kuin ulkomailla.

Otava on osa Mikkelin kaupunkia, runsas kymmenen kilometriä keskustan ruutukaava-alueelta. Kaikki kehityksen merkit eivät ole ihan myönteisiä.

– Toisaalta olemme lähellä keskustaa, mutta silti kaukana. Palvelut vähenevät.

Kaupunki on määritellyt maaseudun "Mikkelin pitäjäksi", joka on sama laaja alue kuin Mikkelin maalaiskunta ennen kuntaliitosta.

Taajamista suurin on Otava, jossa asukkaita on noin 1 800. On pari kauppaa, postipiste, ravintola, kansanopisto, koulu ja kirjasto, joka säästömyllerryksessä säilyi, ja paljon pienteollisuutta ja saha. Terveyspalvelut ovat kaupungin keskustassa.

Savon rata kulkee vierestä, mutta juna ei tietenkään pysähdy. Maatalousalan koulutila lakkasi muutama vuosi sitten.

– Se oli iso isku Otavalle. Onneksi on vielä kansanopisto.

Aluejohtokunnan puheenjohtaja Teija Räihä sanoo, että vaikka lapsiperheitäkin muuttaa Otavaan, olo on vähän taantuvaa.

Liikkuminen vaatii omaa autoa

Toisaalta otavalaiset ovat aktiivisia. On puuhattu kuntoportaat ja suunnitellaan koirapuistoa.

Räihä arvostelee joukkoliikenneyhteyksiä. Nykyiset bussivuorot eivät oikein tyydytä, mutta tosin myönnetään, että matkustajat ovat vähissä. Oma auto on melkein pakko.

Aluejohtokunta pyrkii huolehtimaan edunvalvonnasta.

– Kaupungin pitää muistaa, että olemme osa kaupunkia.

– Aika hyvin on saatu, mitä on esitetty, mutta strategisten hankkeiden rahoitus on tärkeää. Paljon pitää edelleen tehdä talkoilla.

Jaakko Avikainen Kalle Vahvaselkä ja Keijo Pöyry pakkaavat kakkosnelosta kärryyn. -Hyvä paikka asioida: aina auki, sanoo Pöyry.

Entisen maalaiskunnan alueella oli aikoinaan useita kyläkauppoja.

Nyt niitä on vain kaksi, Vahvaselän kauppa Vanhamäentien varressa Korpikoskella ja Myyryläisen kauppa 13-tien varressa Kovalassa.

Antero Vahvaselkä tuli Korpikosken kauppaan töihin nuorena miehenä 1980-luvun lopulla ja aloitti itsenäisenä kauppiaana vuonna 1995.

– Katsotaan nyt miten kauan tässä ollaan. Toistaiseksi vielä, tuumii Vahvaselkä.

Kaupan pihapiirissä liikkui märkänä helmikuun päivänäkin autoja tiheään tahtiin. Kesällä on vielä vilkkaampaa.

Ulkopuolinenkin arvaa, että kävijät ovat oppineet asioimaan tutulla kaupalla. Joku poikkeaa kaupan puolella, toinen tankkaa polttoainetta tai nostelee puutavaraa varastokatoksesta peräkärryyn.

"Mökkiläisetkin alkavat vanheta"

Vanhamäkeä vaivaa sama suunta kuin muutakin maaseutua. Vahvaselkä harmittelee koulujen lakkautuksia.

– Tuntuu siltä, että sivukyliä raunioitetaan. Koulujen väheneminen on osaltaan ymmärrettävää, mutta onko siitä nyt sitten olennaista säästöä, jos oppilaita kuljetellaan pitkiä matkoja.

Täälläkin harmittaa julkisen liikenteen tila.

Jos pieni aktiiviporukka luovuttaa, sitten ei kyllä ole enää mitään. — Heljä Kontio

– Otavassa se pelaa jotenkin, mutta muualla ei ole kuin koulukyytejä.

Väkimäärä vähenee ja asukkaiden tavat muuttuvat.

– Ikärakenne näkyy. Väki on vanhaa. Maalla on vähän asukkaita nykyisin, ja nuoremmat ovat töissä kaupungissa.

Uusi ilmiökin alkaa olla näkyvissä.

– Mökkiläisetkin alkavat vanheta. Uusia mökkiläisiä toki tulee. Kesäasukkaiden osuus asiakkaista on suuri.

Jaakko Avikainen Korpikoskella on käyty kyläkauppaa vuodesta 1961 eli siitä alkaen, kun Vanhamäentie rakennettiin. Kaupan miljöö on kyläkunnan keskus.

Viidennen polven kauppiassukua edustava Anteron poika Kalle Vahvaselkä laskeskelee, että kesäasukkaita on jopa enemmän kuin paikallisia asukkaita.

Kalle puuhaa kaupalla kaikkea, mutta tuumii, että mahdollisesti hän ei ole enää jatkamassa kaupanpitoa.

– Asun itse Rantakylässä. Pitää miettiä omaa työuraa.

Maaseutu hiljenee, mutta kaupantekoa ei Korpikoskella olla mitenkään luovuttamassa. Kauppaa pidetään auki ympäri vuoden.

– Ei kannata siirtyä esimerkiksi vain kesäkaupaksi. Se vaatisi paljon järjestelyjä ja karkuuttaisi vähätkin asiakkaat, sanoo Antero Vahvaselkä.

Nettikauppa syö kyläkauppaakin, mutta lähikauppa pystyy kilpailemaan palvelulla ja aukioloajoilla.

– Tosin kaupan aukioloaikojen vapauttaminen vei pieniltä kaupoilta kilpailuedun.

Kokoontumispaikka pitää olla

Keijo Pöyry lastasi kaupan pihalla kakkosnelosta peräkärryyn ja sanoo, että "täällä käydään kun tämä on aina auki".

Jaakko Avikainen Sulo Jääskeläinen haki dieseliä polttopuuhommiin. - Monet tapaavat valittaa, mutta kyllä täällä tullaan toimeen.

Pöyry on alkuperäisiä maalaiskuntalaisia kuten myös Otavan Akkalassa asuva Sulo Jääskeläinen. Kummallakin on varsin saman oloiset terveiset.

– Kyllä täällä pärjätään, mutta jotenkin tuntuu, että asiat ovat menneet koko ajan vähän huonompaan suuntaan, sanoo Jääskeläinen.

Pöyry sanoo, että arki sujuu, jos on auto ja pääsee itse liikkumaan. Joukkoliikenneyhteydet eivät tyydytä.

Jaakko Avikainen Heljä Kontio toivoo kylien toiminta-avustusten palauttamista. Kylille tarvitaan tukea tai on vaara, että aktiivit väsyvät käyttörahojen hankintaan ja kaikki toiminta hiipuu.

Teija Räihä pohtii koulujen roolia. Pitäjän alueelta on lakkautettu kyläkouluja tasaiseen tahtiin. Seuraavaksi hiljenee Vanhala.

– Koulujen sulkemiseen on melkein jo totuttu. Koulu ja koulurakennus on tärkeä asia kylälle.

Heljä Kontio on samaa mieltä. Hän on Harjumaan kyläyhdistyksen aktiiveja ja tietää, miltä koulun lakkaaminen tuntui. Harjumaan koulun kanssa samaan aikaan suljettiin useampikin kyläkoulu.

Kylä toipui koulun sulkemisesta, sillä ensimmäisenä vuotena koulurakennus oli kylän käytössä. Oli tapahtumia, kirppareita, myyjäisiä, mutta meno hiljeni, kun koulurakennus siirtyi yksityiselle.

Jäljelle jäi kenttä, jota kylä on pitänyt yllä pienen hoitotuen turvin.

– Jos kylällä ei ole yhteistä tilaa, sosiaalinen kanssakäyminen hiljenee nopeasti. Meillä on onneksi yksi kerhotila ja kesäkäytössä seurojentalo.

Kontio sanoo, että ainakin Harjumaalla eletään positiivisella mielellä.

– Vähän kyllä tuntuu, että kaupunki tekee päätökset katsomalla viisi kilometriä torilta.

– Maaseudulla on kuitenkin tulevaisuutensa. Palvelut eivät tule tänne asti, mutta täällä on hyvä asua, ainakin niin kauan kuin pystyy itse liikkumaan.

Paljon arki on kuitenkin kylien aktiivien varassa.

– Se on joka kylällä sama juttu. Jos pieni aktiiviporukka luovuttaa, sitten ei kyllä ole enää mitään, tuumii Kontio.