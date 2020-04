Essoten alueella yksi uusi koronavirustartunta torstain jälkeen – Alueella yhteensä 29 sairastunutta

Myös uuden tautitapauksen tartuntaketju on saatu selvitettyä.

Koronaviruksen takia sairastuneiden määrä on kasvanut Essoten alueella yhdellä torstain jälkeen. Perjantain tietojen mukaan tartunnan on siis saanut alueella yhteensä 29 henkilöä.

Essote kertoo tiedotteessaan, että myös uusimman tautitapauksen tartuntaketju on saatu selvitettyä.

– Meillä on rauhallinen tilanne, mutta epidemia voi jatkua pitkään ja tilanne voi vielä huonontua. Tässä vaiheessa haluan kiittää eteläsavolaisia. Ohjeita on noudatettu tiukasti ja nyt on erityisen tärkeää jatkaa samaan malliin, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Koko maassa 1 615 tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan uusia koronavirustartuntoja on koko Suomessa ilmennyt torstain jälkeen 97.

Laboratoriovarmistettuja tartuntoja on maassa yhteensä 1 615.

Eniten tartuntoja Suomessa on varmistettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa tartuntoja on nyt 1 015.

Vähiten varmistettuja tartuntoja on Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin alueella, jossa tartuntoja on kolme. Sosteriin kuuluu esimerkiksi Savonlinna.

THL kertoo myöhemmin perjantaina tarkempia tietoja koronavirukseen kuolleista ja sairaalahoidossa olevista potilaista. Torstaihin mennessä koronavirukseen oli Suomessa kuollut 19 ihmistä. Sairaalahoidossa oli koronaviruksen vuoksi torstaina 160 potilasta, joista 65 tehohoidossa.