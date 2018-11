Mikkelin kaupunginhallitus käsittelee Otavan opiston liikelaitoksen nimenmuutosta — Uudeksi nimeksi kaavaillaan Otaviaa

Mikkelin kaupunki haluaa muuttaa Otavan opiston liikelaitoksen nimen. Uusi nimi on liikelaitos Otavia.

Otavan opiston liikelaitos -nimi on aiheuttanut epäselvyyksiä Tilastokeskukselle, kun sinne on ilmoitettu lukio-opiskelijoiden lukumäärä. Otavan opiston liikelaitoksen alla toimii kansanopisto Otavan opisto, jonka toimintaan kuuluu lukiokoulutus sisäoppilaitosmuotoisena koulutuksena. Lisäksi Otavan opiston liikelaitoksessa on nettilukio, joka on erillinen sisäoppilaitosmaisesta lukiosta.

Tilastokeskuksen on ollut vaikea tulkita lukiolaisten määriä saman liikelaitoksen kahdessa, mutta silti erillisessä koulutuksessa. Jatkossa sisäoppilaitoksessa toteutettava lukiokoulutus ja nettilukiokoulutus olisi helpompi erottaa, kun liikelaitoksen nimi olisi jokin muu kuin Otavan opisto.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantain kokouksessaan. Päätösehdotus on, että kaupunginhallitus vahvistaa Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamisen Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviaksi joulukuun alusta alkaen.