Etelä-Savon nuorten työttömyys oli lokakuussa pienimmillään vuosikymmeneen

Alle 25-vuotiaita työttömiä on maakunnassa 13 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Nuorten työttömyys on vähentynyt Etelä-Savossa huomattavasti verrattuna vuodentakaiseen.

Lokakuun lopussa maakunnassa oli alle 25-vuotiaita työttömiä 664 henkilöä. Tämä on 96 henkilöä eli 13 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Määrä on pienimmillään sitten toukokuun 2008.

Myös yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleiden määrä on laskenut maakunnassa. Tällaisia työttömiä oli lokakuun lopussa 1 398 henkilöä eli 250 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Määrä laski siis 15 prosenttia, siinä missä koko maassa laskua oli 10 prosenttia.

Työttömien määrän lasku lähes pysähdyksissä

Kokonaisuudessaan työttömien määrän lasku on lähes pysähtynyt Etelä-Savossa ja koko maassa.

Lokakuun lopussa Etelä-Savossa oli työttömänä 9,4 prosenttia työvoimasta. Työttömänä oli 5 907 henkilöä, eli vain 109 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.

Mikkelin seutukunnassa työttömien määrä on noussut vuodessa 5 prosenttia eli 131 hengellä.

Etelä-Savon kunnista selvästi paras työllisyyskehitys on Pieksämäellä, jossa työttömyys on laskenut vuoden takaisesta 13 prosenttia ja on nykyään 7,2 prosenttia.

Lokakuun työllisyyskatsauksen koostivat Etelä-Savon ely-keskus ja Te-palvelut.