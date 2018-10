Lakko ei tuonut nälkää päiväkotiin Mikkelissä — Astiasta löytyikin pinaattikeitto!

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton lakon tiedettiin muuttavan ainakin mikkeliläislasten ruokalistoja, vaan ei ennakoinnissa aina tiedetä kaikkea pilkulleen.

Maanantain lounas päiväkoti Vilttihatussa oli pinaattikeittoa eikä etukäteen ruokahuollosta julkisuuteen kerrottua, jo perjantaina valmistettua jauhelihakeittoa.

Onko tämä nyt sellainen ”yllätyskäänne!”, joita mediassa kärkytään?

Lasten lusikointia seuratessa asia ei kuitenkaan vaikuttanut liioittelun arvoiselta:

— Maistuu tutulle, kommentoi poika Tähtihattujen ryhmästä.

Alun perin pinaattikeiton väri oli hieman epäilyttänyt osaa ryhmästä. Keitto näytti perinteistä maidonväristä keittoa harmaammalta. Sakeaa se kuitenkin oli, ja keitettyä kananmunaa oli tarjolla lisukkeeksi sekä normaalit leivät ja jälkiruoaksi mehukeittoa.

Ruokaa ei ole muutenkaan juuri tapana moittia. Päivähoidon avustaja Hanna Lauanne kertoo, että ruoka maistuu pääsääntöisesti hyvin kaikille eskarilaisille.

Vilttihatun keittiössä Meh Boe ja Mikko Avikainen lämmittivät ruoan totutulla kaavalla ja normaalilla miehityksellä. Muutenkaan varhaiskasvatuksen ruokaa ei tehdä paikan päällä. Nyt se vain oli päiväkotiin etukäteen jo perjantaina toimitettua.

Jauhelihakeittoa oli aikomus laittaa jakoon päivällisellä. Ruokailijoita on vähemmän syysloman vuoksi.

Keskuskeittiö Isopata ei toimi JHLn lakon vuoksi. Tilapäiset ruokajärjestelyt onnistuvat helpommin, koska koulut ovat syyslomalla. Muualla tingitään kastikkeista, ja tarjonta painottuu keittoihin.

Taru Hokkanen Mikko Avikainen ja Meh Boe varustelivat ruokakärryt ryhmille kuljetettavaksi.

Ryhmäperhepäiväkodeissa ruokailu järjestettiin eri tavoin soveltaen. Lakon vuoksi ei pystytä toimittamaan ruokaa harvinaisimmille erityisruokavalioille.

JHL:n työtaistelutoimenpiteiden vuoksi Naisvuoren uimahalli on kiinni myös tiistaina. Rantakeidas on auki normaalisti. Jäähalleista kilpahalli on pysynyt auki, ja myös harjoitushallin käyttö on ollut normaalia, vaikka muutoksia pidettiin ennakkoon mahdollisina.