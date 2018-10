Kohta metsissä juoksee satoja koiria ja liikkuu tuhansia punapukuisia ihmisiä — Hirvijahdin alkua odottaa malttamattomana myös metsästäjäliiton uusi piiripomo Markku Hyytiäinen: ”Luonto ja ystävät ovat upea kombinaatio”

”Sisäpiiriläiset ampuvat kännissä hirviä pitkin metsiä” on erittäin väärä ja vanhentunut kuva hirvijahdista. Hirvenmetsästys on nykyisin siisti luontoharrastus, jossa koirilla on iso rooli. Metsästysseuroihinkin pääsee helpommin kuin ennen.