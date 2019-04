Monet muistavat Varsavuoren yökerhon, joka oli auki senkin jälkeen, kun keskustan kapakat sulkivat ovensa. Hotellissa on tanssittu lukuisia häitä ja bongattu julkisuuden henkilöitä.

Torstaina Länsi-Savossa julkaistu juttu hotelli Varsavuoresta kirvoitti runsaasti muistoja lukijoiden keskuudessa. Saimaan rannassa sijaitseva hotelli on selkeästi jäänyt vahvasti mikkeliläisten mieliin.

Varsavuori on tällä hetkellä myynnissä hieman alle miljoonalla eurolla.

Näin lukijat muistelevat Varsavuorta:

”Lämpimät muistot on tuosta naapurin komistuksesta! Lukuisia kuukausia tuli keikuttua sekä yökerhon että alakerran esiintymislavoilla 70- ja 80-luvuilla ennen Blomqvistin aikoja. Jopa useita kuukausia peräkkäin.”

”Izumi Tateno soitti iltapäivämatineassa Sibeliuksen Kuusen. Ja tietysti paljon muutakin. Ikinä en unohda. Minulle ainoa oikea tulkinta.”

”Hääjuhlaa vietettiin Varsavuoressa 1979 heinäkuussa.”

”Ravustettiin Juvalla pikku poikina ja myytiin ravut hotelli Varsavuoreen. Saatiin vähän taskurahaa, eikä verottajakaan ahdistellut, muistaakseni.”

”Ainaskii yhdet "sukkatanssit", minkä jälkeen irroittelin partnerin jalasta tikkuja. Ei ollut parketti parhaassa kunnossa.”

”Meidän ysiluokan luokkasormukseen kaiverrettiin päivämäärä, jolloin tulisimme pitämään luokkakokouksen Varsavuoressa, olihan se 80-luvulla kuuluisa yökerho. Jäi luokkakokous tuolla pitämättä, kun se ei enää ollutkaan toiminnassa.”

”Kaupungin ravintoloitten sulkeuduttua tultiin kimppatakseilla Varsavuoreen, jaksettiin jonottaa iloisella mielellä ja lystiä oli, aamuneljään muistaakseni. Toisaalta vietimme siellä juhlallisia isovanhempien syntymäpäiviä valkoisten pöytäliinojen, hyvän ruuan ja upeitten maisemien kera.”

”Varsavuoressa käytiin lukioaikana tanssimassa. Siellä oli harvemmin Tyttölyseon opettajia, jotka olisivat käräyttäneet. Koulu olisi saattanut jäädä tähän suureen "syntiin"!”

”Siellä kerran ”laseja kilisteltiin” — hurmurilla oli silmälasit!”

Vesa Vuorela Tänä päivänä hotelli Varsavuori odottaa ostajaansa.

Napakymppi-fanin onnenpäivä

Myös Länsi-Savon sivuilla julkaistuun kyselyyn tuli toistakymmentä vastausta.

”70-luvulla mentiin kavereiden kanssa veneellä Ritvalanrannasta Varsavuoreen. Rallikuskit yöpyivät siellä.Olisikohan ollut joku Norttiralli Juvan Kuosmalan teillä. Käytiin katselemassa ralliautot Varsavuoren pihalla illalla.”

”Olimme viettämässä isäni pikkuserkun häitä Varsavuoressa, joskus 70-80 lukujen taitteessa. Pihaterassilla istuskeltiin ja viereisessä pöydässä istui erään tunnetun iskelmälaulajan entinen avupuoliso, lyhyessä hameessaan. Isäni tuumasi, että sillähän on polvet kuin meidän Miinalla ja meidän Miina on lehmä. Onneksi kukaan ei kuullut tätä lausahdusta tai ei ainakaan reagoinut. No, ehkä nelikymppisen naisen polvet eivät olleet enää niin siloiset.”

”Häitä vietettiin kuutamolla noin vuonna 76.”

”Äitini Eeva Hämäläinen oli Varsavuoressa keittiömestarina. Välillä tuli käytyä lapsena keittiön ovella kurkkimassa. Mieleen ovat jääneet myös äidin kertomukset ulkomaisista tanssiorkestereista; puolalaisille ja muille itäeurooppalaisille rautaesiripun takaa piipahdus Mikkelissä taisi olla ihan kivaa.”

”Vanhempani kävivät siellä 80-luvun lopulla tansseissa ja joskus oli paikalla ollut itse Kari Salmelainen. Olivat sitten minulle pyytäneet nimmarin Salmelaiselta, kova Napakymppi-fani kun olin. Sittemmin kun koulutaipaleeni alkoi, muistan että hotelliin majoitettiin pakolaisia.”

”Matin aikaan Nuijamiehen Pörssistä ilmaisella taksilla Varsavuoreen. Pikkutakki narikasta Pastisen Reijolta tai Kortmanin Matilta ja menoksi..”

”Kyllä sitä lähdettiin Sulkavaltakin nuorena Mikkeliin ravintolaan tanssimaan. Ja sitten loppuillasta "Pekosen paariin" diskoon yökerhoon. Yhtenä lauantaina piti matkalla korjata Opel Kadetin laturia kolmesti. Fiiliksiä ei ollut perillä ja tyydyttiin huoltsikan kahviin.”