Essote: Mikkelissä tutkitulla potilaalla ei ole koronavirusta

Mikkelin keskussairaalassa tutkitulla potilaalla ei ole koronavirusta.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote tiedotti potilaalta otettujen koronavirusnäytteiden tuloksista torstaina iltapäivällä. Tulokset olivat negatiiviset.

Koronavirusepäily tuli julkisuuteen keskiviikkona. Mikkelin keskussairaalaan otettiin keskiviikkona tutkimuksiin potilas, jolta otettiin koronavirusnäytteet. Tuolloin Essote tiedotti, että potilas oli hyvävointinen ja kotieristyksessä.

– Nyt kotieristys tietenkin puretaan, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Moni ottaa yhteyttä, vaikkei edes oireile

Seppälä kertoo, että potilaalta otettiin näytteet, koska hän täytti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (Thl) terveydenhuollon toimenpideohjeessa määritellyt näytteenottokriteerit.

Kriteereitä on kaksi. Henkilöllä, joka ohjataan tutkimuksiin, tulee ensinnäkin olla akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, yskää, hengenahdistusta tai keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa.

Lisäksi henkilön on täytynyt oleskella joko Manner-Kiinassa, Etelä-Koreassa, Iranissa tai Italiassa Lombardian, Veneton, Piemonten tai Emilia-Romagnan alueilla 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua. Vaihtoehtoisesti henkilö on voinut olla lähikontaktissa varmistetun koronaviruspotilaan kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua.

Essoteen on viime aikoina tullut Seppälän mukaan todella paljon yhteydenottoja koronavirukseen liittyen. Useimmissa yhteydenotoissa on ollut kyse siitä, että soittaja on matkustanut ulkomailla, vaikkapa Yhdysvalloissa, ja tiedustelee, voiko hänellä mahdollisesti olla koronavirus.

Seppälä haluaa rauhoitella tilannetta.

– Tällä hetkellä kehotamme epidemia-alueilla olleita ja oireita saaneita olemaan meihin puhelimitse yhteydessä. Monella, joka meille soittaa, ei ole edes tautiin viittaavia oireita, Seppälä sanoo.

Suomessa on todettu tähän mennessä kaksi koronavirustapausta. Thl:n mukaan Suomessa on tutkittu 24. helmikuuta mennessä näytteet noin 30 sellaiselta potilaalta, jotka täyttivät näytteenottokriteerit.