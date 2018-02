Kirkonvarkaudessa asuvat kertovat, miten menee puoli vuotta asuntomessujen jälkeen — Sen luulisi kiinnostavan, sillä uteliaat käyvät yhä tirkistelemässä Joidenkin alueella käyneiden mikkeliläisten mielestä asuntomessualue vaikuttaa yllättävän ja liian hiljaiselta. Asukkaat ovat toista mieltä. Risto Hämäläinen Luukas ja Sofiela Vahvaselkä laskivat hiihtolomalla mäkeä suoraan Saimaalle.

Jo taloa rakentaessa se kävi Sami Vahvaselän mielessä. Mikkelin Kirkonvarkauden asuntomessualueelle rakennettavan talon järvenpuoleisella seinustalla olisi hyvä mäenlaskupaikka.

Puoli vuotta messujen päättymisen jälkeen Luukas, Aamos ja Sofiela kipuavat ja laskevat posket punaisina helmikuun auringossa lähes suoraan Saimaalle.

Espoolaisperhe on viihtynyt kakkoskodissaan juuri niin hyvin kuin he etukäteen toivoivat.

— Joka aamu, kun herää, ihmettelee näitä maisemia. Ne ovat henkeäsalpaavia, Saara Vahvaselkä sanoo.

Perhe viettää Mikkelissä kaikki lomansa ja joka kolmannen viikonlopun. Joskus he ajavat Mikkeliin vasta lauantai-iltana, mutta vuorokausi täällä on sen väärti. Sami Vahvaselkä on Mikkelistä kotoisin, ja koko perheellä on kaupungissa sukua ja ystäviä.

Hiihtolomalla perhe ui, hiihti, luisteli, kävi elokuvissa ja pelasi katulätkää omalla kotikadulla. Sekään ei haittaa, että maalia on välillä siirrettävä, kun uteliaat käyvät edelleen pyörähtämässä kadun päässä ja katsomassa, millaista Kirkonvarkaudessa on.

— Messut kiinnostavat selvästi vieläkin, Saara Vahvaselkä kertoo.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Risto Hämäläinen Aamos, Luukas ja Sami Vahvaselän pelit lipuvat välillä myös kadun puolelle. Se ei haittaa. Niin rauhallista heidän kotikadullaan Mikkelin Kirkonvarkaudessa on.

Hiljaisuutta on ihmetelty

Vahvaselät rakensivat Kirkonvarkauteen asuakseen rauhassa. Se on toden totta toteutunut. Joidenkin alueella käyneiden mikkeliläisten mielestä asuntomessualue vaikuttaa yllättävän ja liian hiljaiselta.

Kirkonvarkaudenkadun varrella asuvan Juha-Matti Murtosen mielestä hiljaista on. Se ei kuitenkaan häiritse tai yllätä häntä.

— Moni tekee nykyään töitä pitkälle iltaan ja alue kyllä vilkastuu, kun rakentaminen lisääntyy.

Murtosen ja hänen puolisonsa Salla Thilin uusperheessä vilskettä riittää omasta takaa. Perhe on viihtynyt erittäin hyvin.

— Tämä on lapsiperheelle loistava mesta. On turvallista, ja lapset viihtyvät pihalla ja leikkipuistossa. Etenkin messujen jälkeen syksyllä oli ihanaa päästä vesille ja metsään.

Murtonen on huomannut, että leikkipuiston liepeillä saattaa viikonloppuisin olla 20–30 autoa, kun muualla asuvat tulevat sinne. Se ei haittaa häntä yhtään.

Ainoa asia, mikä painaa, on se, että Porrassalmen museotien liikenne siirretään pian menemään heidän talonsa ohi Kirkonvarkaudenkadulle.

— Moni on sanonut, ettei tykkää siitä, kun nyt on niin rauhallista. Aiomme tehdä kuntalaisaloitteen asiasta.

"Yksi päivä kärppä tuijotteli silmään"

Kaikkia Kirkonvarkaudenkadun vilkastuminen ei haittaa.

— Sehän oli tiedossa jo ennakkoon, toteaa Tuula Karsikko, joka asuu miehensä ja aikuisen poikansa kanssa hieman sivussa pääkadusta.

Myös Karsikot ovat viihtyneet kodissaan hyvin.

— Monta kertaa ollaan ääneenkin sanottu, että ihana asua metsän vieressä. Yksi päivä kärppä tuijotteli silmään!

Se, että palvelut ovat automatkan päässä, ei haittaa perhettä. Pikemminkin he arvostavat sitä, että Kirkonvarkaudessa myös kehitysvammainen Joni voi liikkua turvallisesti. Ainoa erikoinen piirre asumisessa on se, että uteliaita riittää yhä.

— Se on kuin kansanvaellus, kun ihmiset tulevat katsomaan, Karsikko nauraa.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Risto Hämäläinen Timo Taskinen ajatteli, että tuonne alueelle hänellä ei ole ikinä asiaa. Nyt hän asuu Kirkonvarkaudessa vuokrakaksiossa Saimaan rannalla.

"Talot ovat turkasen kalliita"

Messuille rakentaneet toteuttivat unelmiaan, mutta nyt alueella asuu heitäkin, joille ajatus Saimaan rannalla asumisesta tuntui etukäteen kaukaiselta.

Kun messutalot alkoivat nousta, Timo Taskinen veneili kaverinsa kanssa ohi ja totesi, että tuolla sitä ei kyllä tule asumaan.

— Talot ovat turkasen kalliita. Ei silloin ollut vuokraamisesta puhetta.

Mutta niin vain kävi, että nyt Taskinenkin pääsee halutessaan uimaan omalta takapihalta. Kun perikunnan omistama edellinen koti myytiin, Taskinen lähti Mikkelin kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Mikalon toimistoon ja kyseli asuntoa Moisiosta. Sellaista ei ollut, mutta hänet laitettiin Kirkonvarkauden rivitalon jonoon.

— Taisin olla ensimmäinen hakija.

Heti messujen jälkeen rivitalokaksioon muuttanut Taskinen on viihtynyt hyvin. Hänestä Kirkonvarkauden rauha ja työmatka Mölnlyckelle ovat juuri sopivat.

Juttua korjattu klo 8.09 muuttamalla kansalaisaloite muotoon kuntalaisaloite.

Lue allaolevasta linkistä, miten kaupungin tekninen johtaja kommentoi myymättä olevia messutaloja, alueen hiljaisuutta ja katukritiikkiä!