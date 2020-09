13 uutta koronatartuntaa löydetty Essoten alueella viikonlopun aikana – Santeri Seppälä: "Rajoitusten tarvetta harkitaan, kun tartunnat on saatu jäljitettyä"

Viikko sitten annetun alueellisen koronarajoituksen on tarkoitus päättyä tänään maanantaina.

Viikonlopun aikana on löytynyt 13 uutta koronatartuntaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän eli Essoten alueella. Valtaosa tartunnoista on todettu sunnuntaina ja maanantain vastaisena yönä, joten niiden jäljitys on vielä kesken.

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä ei vielä voi kertoa, mikä on Essoten viikko sitten määräämien alueellisten rajoitusten kohtalo. Niiden on tarkoitus päättyä tänään maanantaina 21.9.

– Harkitsemme alueellisten rajoitusten tarvetta, kun tartuntojen jäljitys on saatu maaliin, Seppälä toteaa tiedotteessa.

Viikonlopun aikana tartunnan saaneet ovat pääosin opiskelijoita.

Aalto-yliopistossa varotoimenpiteitä

Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksella on voinut altistua 16. – 18.9. välisenä aikana. Essoten suosituksen mukaisesti kauppakorkeakoulun Mikkelin kandidaattiohjelman 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat siirtyvät varotoimena etäopetukseen kahden viikon ajaksi.

Kauppakorkeakoulun dekaani Timo Korkeamäki kertoo maanantaina aamupäivällä olevansa Mikkelin yksikön opiskelijoiden koronatartunnoista ja mahdollisista -altistumisista vielä toistaiseksi suhteellisen niukoilla tiedoilla. Hän sanoo tartuntoja olevan enemmän kuin yksi ja että hänen käsityksensä mukaan tartunnat eivät ole tapahtuneet Mikkelin kampuksella.

Sama tulkinta on opiskelijajärjestö Probban tiedotusvastaava Veikka Partasella. Hänen käsityksensä on, että koronavirukselle altistuneet opiskelijat ovat osallistuneet viime perjantaina järjestettyyn yksityistilaisuuteen.

Opiskelijajärjestö Probba on koronaepidemian vuoksi laittanut jäihin kaikki syksyn opiskelijatapahtumat. Niiden sesonki olisi juuri tähän aikaan vuodesta. Opiskelijat ovat toteuttaneet illanvieton omatoimisesti, kun virallisia tapahtumia ei ole ollut tarjolla.

– Mitään virallisia Probban tapahtumia ei ole järjestetty. Me olemme koko ajan kehottaneet opiskelijoita välttämään kokoontumisia ja pysymään turvassa, Partanen sanoo.

Kesäyliopisto etätöihin

Aalto-yliopiston Mikkelin kampus sijaitsee osoitteessa Lönnrotinkatu 5. Samassa rakennuksessa toimii myös esimerkiksi Mikkelin kesäyliopisto. Tieto talossa opiskelevien koronatartunnoista sai rehtori Anne Havukaisen toimimaan nopeasti.

Mikkelin kesäyliopiston henkilökunta siirtyy etätöihin.

– Näin toimimme tämän hetkisen tiedon valossa ja jos viranomaisilta tullee tarkempia uusia ohjeistuksia, noudatamme luonnollisesti sitten niitä, Havukainen sanoo.

Kesäyliopiston kurssit on jo pääosin muokattu verkkokoulutuksiksi. Havukaisen mukaan loputkin koulutukset muokataan verkon yli toteutettaviksi. Ikääntyvien digitaitokoulutuksia joudutaan siirtämään myöhempään ajankohtaan.

– Käynnistämme koulutukset uudestaan, kun koronatilanne on rauhoittunut ja kampukselle on turvallista tulla.

Essote jatkaa selvittämistä

Altistuneiden määrän selvittämistä ja tarvittavien karanteenimääräysten antamista tehdään Essotessa paraikaa.

Yksi tartunnoista liittyy Essoten ulkopuolella havaittuun tartuntaketjuun.

Essotesta kerrotaan myös, että potilaita on sairaalahoidossa aiempien tartuntojen johdosta.

Juttua täydennetty Kauppakorkeakoulun dekaanin ja Probban edustajan kommenteilla klo 10.40 ja Mikkelin kesäyliopiston tilanteella klo 11.03.