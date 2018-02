Kaatumisonnettomuuden hoito on kallista, mutta kuuluuko kunnan hankkia liukuesteitä ikäihmisille? Liukuestehankinta jakaa kunnat. Puumalan kunnanjohtaja sanoo, että menettely on sitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, jota kunnalta nyt odotetaankin. Osa kunnista epäröi hankinnan todellista vaikuttavuutta. Vesa Vuorela Ikäihmisille suunnatut kuntien liukuestehankinnat ovat olleet tällaisia kenkiin sijoitettavia liukuesteitä. Ne kunnat, jotka eivät ole hankintaa tehneet, perustelevat päätöstään lähinnä kustannuksilla ja sillä, että kunnan toimialaan kuuluu liukkauden torjunta muutoin.

Puumalan kunnanvirastolla oli viime joulun alla peräti jonoa, kun kunta luovutti ikäihmisten jalkineisiin ilmaisia liukuesteitä.

Kunnan hankkima 150 liukuesteen erä meni hetkessä. Samanlainen hankinta tehdään uudelleen.



Mikkelin seudun kunnissa on ikäihmisille luovutettu liukuesteitä, mutta menettely kuitenkin jakaa näkemyksiä.

Osa katsoo, että nastakenkien tai vastaavien liukuesteiden hankkiminen yksityiselle ei oikein kuulu kunnan rooliin.

Kunnanjohtaja Niina Kuuva selittää kunnan ratkaisua.

— Voidaan keskustella siitä, kuuluuko liukuesteiden hankinta kunnalle, mutta tämä on sitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, jota kunnalta nyt odotetaankin.



Hankinnan ensivaiheen kustannus oli 750 euroa. Puumalassa on nykyisin noin 585 yli 70-vuotiasta.

— Jos yksikin lonkkamurtuma saadaan vältettyä, ollaan voiton puolella. Lonkkamurtuman hoito maksaa tuollaiset 20 000 euroa ja liukueste viitosen pari. Ei ole iso investointi kunnalle.

— Olemme vanhusvoittoinen kunta, joten meidän pitää olla aloitteellinen asiassa.



”Ei ole sanottavaa vaikutusta”



Liukuesteitä ovat hankkineet Pertunmaa, Hirvensalmi ja Juva.

Pertunmaa käytti kunnan joulukorttirahat liukuesteisiin.



Kangasniemellä asia ei ole ollut esillä. Kunnanjohtaja Risto Nylund tuumii, että asia ei suoraan kuulu kunnalle, mutta ”mahdollistahan se olisi, jos yksikin lonkkamurtuma tai vastaava vältetään”.

Nylund pohtii, että ehkä valistus olisi kuitenkin parempi ratkaisu.

Hirvensalmella hankinta tehtiin vuonna 2016 valtuustoaloitteen pohjalta. Liukuesteet sai halutessaan yli 70-vuotias.

Kunnanjohtaja Seppo Ruhanen selvitti kunnan alueen kaatumisonnettomuuksia.

Kunnassa oli vuosina 2012—2014 yksi tai kaksi kaatumistapausta vuodessa. Kustannuksiksi arvioitiin 10 000–26 000 euroa vuositasolla.



— Sanoisin, että liukuesteillä ei ole sanottavaa vaikutusta tapaturmien ehkäisyyn. Liukastumiset tapahtuvat sellaisissa oloissa, joissa ei viitsitä asentaa liukuesteitä, esimerkiksi postilaatikolle piipahdettaessa.

— Kannattaa aina miettiä toimenpiteiden vaikuttavuutta. Ihmisellä on myös oltava vastuuta itsestään.



Ikäihmiset kaatuvat kotona



Juva hankki liukuesteet vuonna 2016. Kunta varautui noin 15 000 euron menoon. Liukuesteitä hankittiin 745 paria.

Tuolloin reisiluunmurtumia oli kuntalaisilla 13 kappaletta, mikä tiesi keskussairaalalle yli 80 000 euron hoitokustannuksia.



Kunta totesi, että kaikki kaatumiset eivät tapahtuneet ulkona. Saman johtopäätöksen teki myös Mäntyharju. Suurin osa ikäihmisistä kaatui kotiloissa.

Mäntyharjun vanhusneuvosto esitti liukuesteiden hankintaa vuonna 2016. Kunta ei niitä hankkinut. Yksi perustelu oli kustannus.



Pieksämäellä asiaa käsiteltiin vuonna 2015. Kaupunki katsoi, että kunnan hankintana menettely ei ole tarkoituksenmukaista.

Mikkelissä liukueste- ja nastakenkäaloite tehtiin vuonna 2004. Kymmenen vuotta myöhemmin asialle pantiin piste, eikä esteitä hankittu.

Tuolloin laskettiin, että jos liukueste olisi hankittu jokaiselle yli 65-vuotiaalle, kustannus olisi ollut 120 000 euron tienoilla.

Liukastumisesta johtuva murtuma on ikävä vamma. Santeri Seppälä



SDP jätti asiasta uuden aloitteen helmikuun alussa.

Aloitteen esittäjä Marita Hokkanen (sd.) arvioi, että 65- ja 70-vuotiaiden ikäluokissa on Mikkelissä noin 6 500 henkeä. Hokkasen mukaan tarkoituksenmukaiset esteet maksavat 10—15 euroa pari.

Liukkaus näkyy heti päivystyksessä

Essoten ylilääkäri Santeri Seppälä suosittelee, että kunnat hankkisivat ikäihmisille liukuesteet kenkiin.

Hän tosin muistuttaa, että jokainen voisi itse tehdä saman hankinnan.

Seppälä näkee tilanteen työpaikallaan. Säällä ja hoidettavien potilaiden määrällä on yhteys.

— Tammikuun alun sääolot näkyivät dramaattisesti päivystyksessä. Kun tavallisesti tulee yksittäisiä kaatumisesta johtuvia vammoja, nyt niitä ilmaantui kymmeniä kerralla.

— Kaikki tapaukset johtuivat ulkoliukkaudesta.



Päivystykseen hakeutumisen suurin syy on vamma, ja päivystys tunnistaa vamman nopeasti liukkaan kelin aiheuttamaksi.

— Jos pystyy ehkäisemään esimerkiksi lonkkamurtuman, sillä on suuri vaikutus ihmiselle itselleen, sanoo Seppälä.

— Ensinnäkin hoitotoimi maksaa tuhansia euroja, ja liukastumisesta johtuva murtuma on ikävä vamma. Etu olisi suuri, jos se saataisiin ehkäistyä.