IL: Maskikehotuksesta tuohtunut Ano Turtiainen uhkaili varapuhemiestä kädet nyrkissä eduskunnassa

Oman eduskuntaryhmänsä muodostava juvalainen kansanedustaja Ano Turtiainen aiheutti välikohtauksen eduskunnassa viime keskiviikkona. Iltalehden tietojen mukaan Turtiainen kiroili kädet nyrkissä eduskunnan toiselle varapuhemiehelle Juho Eerolalle (ps.), joka oli huomauttanut tätä maskien käyttösuosituksesta.

Tapauksella on useampi silminnäkijä, ja Eerola on vahvistanut tapahtuman Iltalehdelle.

Iltalehden mukaan Turtiainen oli ollut erittäin tuohtunut, kiroillut paljon, nimitellyt alatyylisesti eduskunnan puhemiehiä ja kysynyt tiukkaan sävyyn miksi hänen maskittomuudestaan huomautellaan jatkuvasti salissa.

Eduskunnassa on korona-aikana otettu käyttöön rajoitustoimia, joihin kuuluu muun muassa se, että kansanedustajien ja virkamiesten on käytettävä kasvosuojusta kaikissa eduskuntatalon julkisissa tiloissa mukaan lukien istuntosali. Kyseessä on suositus, mutta puolueet ovat sitoutuneet noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä.

Ano Turtiainen ei suostu käyttämään maskia eduskunnassa. Hän on perustellut asiaa terveydellisillä syillä.

Turtiaista on huomautettu maskin käyttämättä jättämisestä eduskunnassa aiemminkin.

Viime tiistaina eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) torui Turtiaista asiattomasta kielenkäytöstä eduskunnan täysistunnossa.

Turtiainen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä viime kesänä sopimattoman some-toimintansa vuoksi.