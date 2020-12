Torstain jälkeen Essoten alueelta on löytynyt kymmenen uutta positiivista koronatestitulosta.

Tartuntoja havaitaan edelleen paljon Pieksämäellä, mistä niitä löytyi tällä kertaa seitsemän.

Mäntyharjun yhden uuden tartunnan lähde on Essoten alueen ulkopuolella.

Kangasniemen tartunta liittyy aiempiin ketjuihin. Yksi positiivinen testitulos löytyi jälleen Joroisista.

– Ensi viikon alkupuolella nähdään, ovatko Pieksämäen ketjut hallussa ja miten kovasti painetta keskussairaalaan potilaista tulee. Valtaosa Pieksämäen viimeisistä tartunnoista on havaittu lupaavasti karanteeniin asetettujen joukosta tai sairastuneiden lähipiiristä. Rajoitusten suhteen ei ole syytä yhtään lepsuilla, sillä yksikin tartunta voi levitä laajalle, muistuttaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Koronalääkärit vetoavat edelleen, että alueen asukkaat pidättäytyisivät jopa yksityistilaisuuksien järjestämisestä.

– On viisasta siirtää tämän vuoden yksityistilaisuudet koronarokotusten jälkeiselle ajalle, jotta saamme turvallisen joulun kaikille, Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström sanoo tiedotteessa.