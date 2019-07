Katja Valjakan lapsuudenhaave toteutui, kun hän pääsi töihin kirjastoon — Kesäisin Mikkelin kirjastossa kuumaa kamaa ovat dekkarien lisäksi sup-laudat

Mikkelin seutukirjaston palvelupäällikkö Katja Valjakka, 41, millaisia asioita kirjastosta lainataan kesällä?

— Kirjoista erityisesti dekkarit ovat kesällä suosittuja. Myös klassikoita tunnutaan lainaavan enemmän kuin talvella – ehkä lukijoilla on lomalla on aikaa syventyä niihin? Parisen vuotta meiltä on voinut lainata myös liikuntavälineitä, ja niiden lainaus on kesällä vilkasta. Sup-lauta on ehdoton menestysartikkeli.

Voiko kirjaston työntekijöiltä pyytää neuvoja, jos ei keksi, mitä lukisi?

— Hyllyjenvälivinkkaus kuuluu työnkuvaamme. Ihmiset kysyvät meiltä paljon vinkkejä. Tiskillä tulee käytyä todella kiinnostavia keskusteluita kirjallisuudesta. Jonkun ahkeran lukijan kanssa saatetaan käydä läpi kirjailijan koko tuotantoa.

Mitä tehtäviä työhösi kuuluu?

— Toimin pääkirjastossa lähiesimiehenä, joten paljon on esimiestehtäviä. Koordinoin myös kirjaston hankkeita. Hankkeissa kehitetään kirjaston toimintaa, esimerkiksi maahanmuuttajapalveluita ja yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa. Työskentelen välillä myös asiakaspalvelussa tiskin takana, sillä haluan olla mukana kirjastotyön arjessa.

Kuinka päädyit työhösi?

— Ajattelin jo pikkutyttönä, että olisipa ihanaa olla täällä töissä. Kirjasto tuntui omalta paikalta. Opiskelin yliopistossa pääaineenani historiaa. Ennen Mikkelin kirjastoon tuloa työskentelin Hyvinkään kirjastossa. Minulle on iso juttu, että saan hyödyntää työssäni omia kiinnostuksen kohteitani.

Mikä on työssäsi parasta?

— Se on monipuolista ja vaihtelevaa. Yksikään päivä ei ole samanlainen. Lukemaan innostaminen on kirjastotyön ydintä, mutta työhön kuuluu valtavan paljon muutakin: muun muassa digi- ja mediaohjausta eri ryhmille sekä ryhmäopastuksia koululaisille.

Mikä on oma suosikkikirjasi tällä hetkellä?

— Tuorein suosikkini on V.E. Schwabin kirja nimeltä Magian syvempi sävy. Se on fantasiaromaani, joka tapahtuu neljässä eri rinnakkaismaailmassa sijaitsevassa Lontoossa. Oma suosikkigenreni on spekulatiivinen fiktio eli spefi. Luen tosi paljon, ja siinä on oma ristiriitansa: väliin mahtuu myös vähemmän helmiä kirjoja.