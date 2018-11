Mikkelin kaupunki kehittelee hulevesien parempaa puhdistustekniikkaa. Koealueena on Pitkäjärveen laskeva oja. Hulevesien määrät kasvavat rankkasateiden myötä niin, että kaupungin verkostokapasiteetti ei tahdo riittää.

Mikkelin Pitkäjärven länsirannan asukkaat ovat huolissaan kaupungin eteläpuolisten valtatiealueiden valumavesistä.

Asukkaat pelkäävät, että hulevedet valuvat sellaisenaan ojia pitkin puhdasvetiseen Pitkäjärveen.

Omakotitaloasukas Sauli Anttila esittelee järveen laskevaa Rantajokea. Puron vesi on sameaa ja pohja ruskeana raudasta.

Puro kuljettaa isolta alueelta hienoa hiekka-ainesta ja mutaa virkistysalueen rantaan.

— Katso nyt jokisuulla on selvästi nähtävissä tuollaista hienojakoista irtoainesta, ihan kuin pilveä, näyttää Anttila.

— Maa-aines kerääntyy jokisuulle, joka on alueen asukkaiden virkistysaluetta ja uimaranta. Se, mitä muuta vesi sisältää, ei ole meillä edes tiedossa.