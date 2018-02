Essote aikoo siirtää Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksen palvelut Mäntyharjusta Mikkeliin Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksen palvelut ja henkilöstö siirtyivät vuoden alusta Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle. Tanja Rihu Tuustaipaleen kuntoutumiskeskusta hallinnoi aiemmin Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä.

Nyt Essote on siirtämässä palveluita pois Mäntyharjusta Mikkelin Moision sairaalan C-taloon.



Tuustaipaletta aiemmin hallinnoineen Itä-Suomen päihdehuollon purkuprosessi jatkuu, ja sen on ennakoitu jatkuvan vuoden 2019 loppuun saakka. Vanhalla kuntayhtymällä on kontollaan muun muassa suuri kiinteistömassan myynti.



Toimintojen siirryttyä Essotelle kuntoutumiskeskus nimettiin päihdehoitoyksikkö Tuustaipaleeksi. Se tarjoaa palveluita yli 18-vuotiaille päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiville. Palveluihin kuuluvat laitoskatkaisuhoito, päihdelaitoskuntoutus ja eritasoiset asumispalvelut.

Palvelutuotannon järjestäjän näkökulmasta syrjäinen sijainti tuo haastetta muun muassa turvallisuusasioihin.

Essoten mukaan päihdehoitoyksikön nykyinen sijainti Mäntyharjun Tuustaipaleen kylällä on hankala, sillä matkaa muihin palveluihin on runsaasti. Tästä syystä asiakkaan siirtyminen yhteispäivystyksestä katkaisuhoitoon sekä jatkokuntoutuksen järjestäminen avopalveluna vaikeutuu.



Essote onkin etsinyt aktiivisesti uusia toimitiloja, jotka ovat nyt löytyneet Moision sairaalan yhteydessä olevasta C-talosta.



Tuustaipaleella olevat tilojen vuokrasopimus on irtisanottu siten, että vuokrasopimus loppuu 31.5.2018. Siirto uusiin tiloihin tapahtuu ennen sitä.

Essoten hallitus käsittelee siirtoa kokouksessaan ensi maanantaina.



Esityslistassa todetaan, että Moision uudet tilat ovat rajalliset eivätkä mahdollista kaikkien nyt Tuustaipaleella olevien palvelujen siirtämistä Mikkeliin. Tästä syystä päihdekuntoutuksen toimintamallia päivitettäisiin siirron yhteydessä avokuntoutuspainotteisemmaksi.



Toiminnan ja tilojen muutosta on käsitelty henkilöstön kanssa alustavasti työkokouksessa 26.01.2018.