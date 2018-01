Autojen renkaat ja vanteet vaarassa — Miksi Savilahden sillan päällystys on jälleen huonossa kunnossa? Savilahden sillan etelään menevällä kaistalla on useita päällystysreikiä heti kevyen liikenteen väylän ja ajokaistan välissä olevan kaiteen vieressä. Risto Hämäläinen Päällystevauriot näkyvät selvästi Savilahden sillan etelään vievällä kaistalla.

Savilahden sillan päällystyksen kunto herättää ihmetystä Mikkelin ohikulkutiellä.

Sillan etelään menevällä kaistalla on useita päällystysreikiä heti kevyen liikenteen väylän ja ajokaistan välissä olevan kaiteen vieressä. Yksi monttu on kooltaan isompi ja lisäksi sen ympäristössä on pienempiä päällystevaurioita.

Autojen renkaat ja vanteet ovat siis todellisessa vaarassa Savilahden sillalla.

Mikkelin ohitustien remontti valmistui marraskuussa. Savilahden siltaa ja sen päällystettä on korjailtu ja uusittu lähes joka vuosi jollain tavalla, myös viime vuonna.

Hätäpaikkaus tehdään mahdollisimman pian

Etelä-Savon ely-keskuksen aluevastaava Keijo Turkki kertoo, että päällystevauriot on huomattu. Vaurioiden kohdalle on viety niistä varoittavia merkkejä.

— Merkit ovat ajoväylän oikeassa reunassa niin, että ihmiset osaisivat väistää monttuja ja ajaisivat vähän keskemmällä, Turkki sanoo.

Risto Hämäläinen Osa montuista on pienempiä, osa isompia.

Vilkkaasti liikennöidylle tielle on tarkoitus tehdä hätäpaikkausta mahdollisimman pian. Savilahden silta kuuluu YIT:n alueurakkaan. Tällä hetkellä Mikkeliin odotetaan asfaltin paikkaukseen tarvittavaa materiaalia.

— Alan urakoitsijoilla on paljon töitä, mutta meille on luvattu, että ihan lähipäivinä asioita pitäisi tapahtua, Turkki sanoo.

Talvella ainut vaihtoehto päällysteen korjaamiseen on hätäpaikkaus, sillä kylmällä ilmalla asfalttia ei voida uusia.

— Jotain sille pitää kuitenkin tehdä, sillalla on niin paljon liikennettä, Turkki lupaa.

Onko syynä kaide?

Länsi-Savoon yhteydessä ollut lukija muistelee, että 2000-luvun aikana Savilahden siltaa on remontoitu lähes joka vuosi. Miksi päällystys ei siis kestä Savilahden sillalla?

Tarkkaa syytä Turkki ei osaa sanoa, mutta yksi syy voi olla ajoväylän ja kevyen liikenteen väylän välinen kaide. Tie ei pääse kuivumaan, koska kostea loska ja vesi ei roisku tieltä mihinkään.

Risto Hämäläinen Päällystevaurioista varoittava kyltti tuotiin Savilahden sillalle viime viikolla.

— Lisäksi liikenne sillalla on niin kova, että vaurioita tulee, Turkki sanoo.

Pohjois-Savon ely-keskus on tietoinen Savilahden sillan montuista. Etelä-Savon siltojen kunnossapito kuuluu Pohjois-Savon ely-keskukselle.

— Sieltä on luvattu, että ensi keväänä ja kesänä asialle tehdään jotain, Turkki kertoo.